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На какие заболевания указывают тёмные круги под глазами - врач

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:33
На какие заболевания указывают тёмные круги под глазами - врач
Фото: 365news.biz
Темные круги под глазами не всегда вызваны усталостью и недосыпом. Они могут свидетельствовать о наличии серьезных нарушений работы внутренних органов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

Синяки или круги под глазами — всегда их причиной служит ряд факторов, таких как недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, ночная работа, долгое сидение за компьютером, использование гаджетов и так далее.
врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова
Она сообщила, что, в первую очередь, потемнение кожи под глазами говорит о том, что у пациента развивается гипоксия — кислородное голодание. Оно связано с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Это может быть связано тем, что у человека есть заболевания печени или почек. Тогда нужно обязательно обратиться к врачу.

Бочарова призвала при наличии такой проблемы обратиться к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, чтобы исключить наиболее частные болезни — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы.

В некоторых случаях затемнение в области около глаз может быть индивидуальным вариантом нормы. По словам иммунолога, с возрастом кожа вокруг глаз истончается, также на видимость кругов влияют стрессы, нездоровый образ жизни, резкое похудение.

Если медицинские причины отсутствуют, то снизить видимость темных кругов можно с помощью простых рекомендаций: необходимо раньше ложиться в постель и не спать подолгу по утрам, включить в режим дня хотя бы одну прогулку на свежем воздухе под солнечными лучами в течение 30-40 минут и чаще отдыхать от компьютера и гаджетов.


Источник: zakon.kz
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