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Собака или человек? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 19:42
Собака или человек? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Photo : СС0 / Rebecca Schönbrodt-Rühl
Пользователи видят совершенно противоположенные картинки на одном и том же снимке.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей Сети разделиться на два лагеря.

Британское издание Daily Mail опубликовало в соцсетях необычное фото, которое вызвало удивленные комментарии интернет-пользователей.

"Вы видите собаку или человека? Фото, на котором изображена фигура в заснеженном лесу, озадачило интернет", - написало издание.

В комментариях часть пользователи уверенно заявляют, что это бегущая черная собака. Однако другие пользователи видят убегающего человека в черной одежде, который изображен со спины.

"Определенно, это собака", "Я вижу человека, на спине которого нарисована собака", "Если бы никто не сказал мне, что это пудель, я бы всегда считал, что там человек", "Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", - написали комментаторы.

В Сети часто появляются фото с различными оптическими иллюзиями: пользователи долго пытались разглядеть сову на снимке, спорили о цвете платья австралийской телеведущей, а также выясняли цвет спортивной обуви.



Источник: sputnik.kz
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