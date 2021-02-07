Собака или человек? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

Do YOU see a dog or a man? Optical illusion snap of a figure in a snowy forest baffles the internet https://t.co/vzS3BiVH90 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2021

Пользователи видят совершенно противоположенные картинки на одном и том же снимке.Новая оптическая иллюзия заставила пользователей Сети разделиться на два лагеря.Британское издание Daily Mail опубликовало в соцсетях необычное фото, которое вызвало удивленные комментарии интернет-пользователей."Вы видите собаку или человека? Фото, на котором изображена фигура в заснеженном лесу, озадачило интернет", - написало издание.В комментариях часть пользователи уверенно заявляют, что это бегущая черная собака. Однако другие пользователи видят убегающего человека в черной одежде, который изображен со спины."Определенно, это собака", "Я вижу человека, на спине которого нарисована собака", "Если бы никто не сказал мне, что это пудель, я бы всегда считал, что там человек", "Мне пришлось надеть очки, чтобы наконец увидеть собаку", - написали комментаторы.В Сети часто появляются фото с различными оптическими иллюзиями: пользователи долго пытались разглядеть сову на снимке, спорили о цвете платья австралийской телеведущей, а также выясняли цвет спортивной обуви.