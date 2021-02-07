Казахстанским студентам засчитают профессиональную практику в трудовой стаж

Казахстанским студентам будут засчитывать профессиональную практику в трудовой стаж, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Знакомая ситуация для многих "свежеиспеченных" выпускников: получаешь долгожданный диплом и начинаешь поиски работы. А в требованиях тяжелыми черными буквами на белом фоне написано: стаж работы от двух, а то и трех лет. Это заставляет многих устраиваться не по специальности и зову души, а туда куда примут. Но, начиная с этого года, ситуация в корне изменится.



- Подписан закон об образовании, в котором внесены изменения в части того, что договор о дуальном обучении теперь входит в перечень документов подтверждающих стаж работы работника, стаж работы. Сейчас, в настоящее время, министерством вносятся изменения в приказы, в правила организации дуального обучения и в типовые договоры о дуальном обучении, - рук. управления департамента технического и профессионального образования МОН РК Каламкас Алгазинова.



Асылжан Музафазарова – одна из тех счастливчиков, которые к концу обучения, помимо диплома, сможет предоставить будущему работодателю и информацию о стаже работы. Сейчас она учится дистанционно. Но до пандемии коронавируса девушка успела поучаствовать в программе дуального обучения и с радостью делится своими впечатлениями.



- Я переводила их. Конечно, было немножко трудновато, но очень интересно, я всё ещё помню какое-то прям хорошее ощущение: ты понимаешь иностранцев и можешь говорить, - студентка Асылжан Музафазарова.



535 колледжей находятся на дуальном обучении, более с 5 тысячами предприятий заключены договора, и охват студентов на сегодня составляет 58 тысяч 600 студентов.



При дуальном образовании студенты сначала получают теоретические знания в колледже, а затем применяют их на практике на рабочем месте. За каждым учащимся закреплен наставник, который, в идеале, должен обучить его всем премудростям профессии. Если студент, хорошо себя проявит, его могут официально трудоустроить. При этом стипендия тоже сохраняется.



- Практика, она для студента оплачивается. Также мы оплачиваем руководителям практик от предприятия. Дуальная система обучения подразумевает, что 60% идёт обучение, 40% на предприятии. Для системы образования это очень, очень большая помощь, потому что дети проходят практику на предприятиях по специальностям, учатся, непосредственно сталкиваются со всем учебным и производственным процессом, - заместитель директора колледжа менеджмента и бизнеса Раушан Бектурсынова.



Каждый колледж сам вправе решать, какие специальности включать в дуальное обучение, а какие нет. На выходе из учебного заведения студент, кроме диплома, получит специальное приложение, в котором прописано, сколько дней засчитано в качестве трудового стажа. Правда, это пока только в планах.

