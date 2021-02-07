«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.49 KZT
  • €1 = 503.54 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На платформе enpf-otbasy.kz появилась новая функция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:05
На платформе enpf-otbasy.kz появилась новая функция
Фото из открытых источников
На онлайн-платформе enpf-otbasy.kz досрочно внедрены долгожданные изменения – теперь пользователи могут внести изменения, касающиеся цели снятия пенсионных накоплений, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Отбасы банка".

"Теперь, если вы уже получили единовременные пенсионные выплаты на спецсчет или ваша заявка вернулась с доработки после проверки "Отбасы банком" – вы можете изменить цель", − говорится в сообщении банка.

Сделать это можно в личном кабинете, используя следующую инструкцию:
Зайдите в личный кабинет enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП;
Выберите заявку, где планируете изменить цель;
Нажмите на синюю кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕНИЯ;
Выберите новую цель из представленного списка;
Подтвердите действие, нажав на красную кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ;
Завершите ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛИ, подписав заявление.

Таким образом, больше нет необходимости ждать 45 дней, чтобы сформировать новую заявку и изменить цель.


Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика