На платформе enpf-otbasy.kz появилась новая функция

На онлайн-платформе enpf-otbasy.kz досрочно внедрены долгожданные изменения – теперь пользователи могут внести изменения, касающиеся цели снятия пенсионных накоплений, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Отбасы банка".



"Теперь, если вы уже получили единовременные пенсионные выплаты на спецсчет или ваша заявка вернулась с доработки после проверки "Отбасы банком" – вы можете изменить цель", − говорится в сообщении банка.



Сделать это можно в личном кабинете, используя следующую инструкцию:

Зайдите в личный кабинет enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП;

Выберите заявку, где планируете изменить цель;

Нажмите на синюю кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕНИЯ;

Выберите новую цель из представленного списка;

Подтвердите действие, нажав на красную кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ;

Завершите ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛИ, подписав заявление.



Таким образом, больше нет необходимости ждать 45 дней, чтобы сформировать новую заявку и изменить цель.