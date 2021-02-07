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Казахстанский школьник сконструировал «умную» урну

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Казахстанский школьник сконструировал «умную» урну
Фото © Sputnik / Алексей Куденко
Юный петропавловец разработал проект сенсорной мусорной урны из контейнера для стирального порошка, которая открывается при приближении человека

В Петропавловске восьмиклассник Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ) сконструировал сенсорную урну, которая открывается при приближении к ней, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как рассказали в управлении образования Северо-Казахстанской области, сконструировав "умную урну", ученик НИШ Арман Нурышев решил внести свою лепту в защиту экологии региона.

"Молодой изобретатель обеспокоен загрязнением своего города. Урны, которыми мы пользуемся на улицах, Арман считает непрактичными, так как при сильном ветре с них срывает крышку, а мусор разлетается по всему району. В конструировании альтернативного мусорного контейнера Арману помогал его учитель информатики", - проинформировали в образовательном ведомстве.

На создание сенсорной урны у изобретателей ушло около двух недель. За это время они создали специальное программное обеспечение и нашли способ интегрировать микроконтроллер, который отвечает за работу сенсоров, в контейнер от стирального порошка. Изобретение полностью автоматизировано и оснащено ультразвуковыми датчиками.

"Сначала мы нарисовали эскиз. После этого мы начали собирать все детали вместе, а затем писали программное обеспечение. Наша урна состоит из ардуино – это микроконтроллер, также там есть сервопривод, который поднимает и опускает крышку, и ультразвуковой датчик, который дает сигнал, когда рука приближается", - рассказал о своем изобретении Арман Нурышев.

Со своим проектом Арман занял первое место на областном конкурсе юных изобретателей. В будущем он планирует найти спонсоров и начать массовый выпуск "умных контейнеров". Кроме того, проект получит продолжение: школьник хочет дополнить автоматизированную урну датчиком наполнения корзины, который будет передавать сигнал на мобильное устройство.

Казахстанский школьник сконструировал «умную» урну


Казахстанский школьник сконструировал «умную» урну


Источник: sputnik.kz
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