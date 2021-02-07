Казахстанский школьник сконструировал «умную» урну

Юный петропавловец разработал проект сенсорной мусорной урны из контейнера для стирального порошка, которая открывается при приближении человекаВ Петропавловске восьмиклассник Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ) сконструировал сенсорную урну, которая открывается при приближении к ней, передает корреспондент Sputnik Казахстан.Как рассказали в управлении образования Северо-Казахстанской области, сконструировав "умную урну", ученик НИШ Арман Нурышев решил внести свою лепту в защиту экологии региона."Молодой изобретатель обеспокоен загрязнением своего города. Урны, которыми мы пользуемся на улицах, Арман считает непрактичными, так как при сильном ветре с них срывает крышку, а мусор разлетается по всему району. В конструировании альтернативного мусорного контейнера Арману помогал его учитель информатики", - проинформировали в образовательном ведомстве.На создание сенсорной урны у изобретателей ушло около двух недель. За это время они создали специальное программное обеспечение и нашли способ интегрировать микроконтроллер, который отвечает за работу сенсоров, в контейнер от стирального порошка. Изобретение полностью автоматизировано и оснащено ультразвуковыми датчиками."Сначала мы нарисовали эскиз. После этого мы начали собирать все детали вместе, а затем писали программное обеспечение. Наша урна состоит из ардуино – это микроконтроллер, также там есть сервопривод, который поднимает и опускает крышку, и ультразвуковой датчик, который дает сигнал, когда рука приближается", - рассказал о своем изобретении Арман Нурышев.Со своим проектом Арман занял первое место на областном конкурсе юных изобретателей. В будущем он планирует найти спонсоров и начать массовый выпуск "умных контейнеров". Кроме того, проект получит продолжение: школьник хочет дополнить автоматизированную урну датчиком наполнения корзины, который будет передавать сигнал на мобильное устройство.