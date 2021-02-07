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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Ввозят китайские автобусы и заявляют, что «сделано в Казахстане»

Просмотров:473 Опубликовано: Сегодня, 21:22
«Ввозят китайские автобусы и заявляют, что «сделано в Казахстане»
Фото из открытых источников
Видео с груженным на тягач автобусом, завезенным, предположительно, из Китая, распространяют пользователи социальных сетей.

«Вот – китайский автобус. Китайский автобус, а заявляют, что «сделано в Казахстане». Ничего в Казахстане не сделано – вон, колеса лежат на грузовике, вот сам автобус, вывезли из Китая – вот его потом «соберут» в Семее и заявят, что «сделано в Казахстане». Какие автобусы производят в Казахстане? Велосипед не могут произвести. Вот, смотрите, «сделанный в Казахстане автобус» вывозят из Китая. В Казахстане просто прикрепят два колеса и все», - говорит автор видео.

Редакция МИА КазТАГ обратилась в министерство индустрии и инфраструктурного развития за комментарием по данному поводу, чтобы в ведомстве подтвердили или опровергли информацию о том, что произведенные в Китае автобусы по приезду в Казахстан снабжаются лишь колесами и дальше их реализуют под видом «произведенных в Казахстане». В ответ в МИИР пообещали прокомментировать ролик.




Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Kz001 (Посетители) Сегодня, 21:51
Кто бы сомневался, наши умеют только тазики делать)... За 30 лет, ни одного производства, жаль украли у нас настоящее и будущее у детей.
 
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  • Сухов.
 Empro (Посетители) Сегодня, 21:34
Мосты, редуктор, колеса и наверное трансмиссию + двигатель.
Остальное все уже собрано и произведено в КНР.
 
 

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