«Ввозят китайские автобусы и заявляют, что «сделано в Казахстане»





Видео с груженным на тягач автобусом, завезенным, предположительно, из Китая, распространяют пользователи социальных сетей.«Вот – китайский автобус. Китайский автобус, а заявляют, что «сделано в Казахстане». Ничего в Казахстане не сделано – вон, колеса лежат на грузовике, вот сам автобус, вывезли из Китая – вот его потом «соберут» в Семее и заявят, что «сделано в Казахстане». Какие автобусы производят в Казахстане? Велосипед не могут произвести. Вот, смотрите, «сделанный в Казахстане автобус» вывозят из Китая. В Казахстане просто прикрепят два колеса и все», - говорит автор видео.Редакция МИА КазТАГ обратилась в министерство индустрии и инфраструктурного развития за комментарием по данному поводу, чтобы в ведомстве подтвердили или опровергли информацию о том, что произведенные в Китае автобусы по приезду в Казахстан снабжаются лишь колесами и дальше их реализуют под видом «произведенных в Казахстане». В ответ в МИИР пообещали прокомментировать ролик.