Более чем в 100 странах будут искать деньги казахстанцев

Заграничные счета казахстанцев будут искать более чем в 100 странах мира, сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.



Комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики. В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным Банком подписана многосторонняя Конвенция. Планируем с этого года начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам наших граждан в более чем 100 юрисдикциях, — сообщил Жамаубаев.



Также он напомнил, что на прошедшем расширенном заседании правительства главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.



Для этого, по его словам, с 2021 года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен.



Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн пополнение и автозачеты в течение 2-х минут, управлять переплатой и так далее. Предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, а также исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных, — заключил глава Минфина.