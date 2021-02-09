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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Более чем в 100 странах будут искать деньги казахстанцев

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Более чем в 100 странах будут искать деньги казахстанцев
Фото из открытых источников
Заграничные счета казахстанцев будут искать более чем в 100 странах мира, сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики. В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным Банком подписана многосторонняя Конвенция. Планируем с этого года начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам наших граждан в более чем 100 юрисдикциях, — сообщил Жамаубаев.

Также он напомнил, что на прошедшем расширенном заседании правительства главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.

Для этого, по его словам, с 2021 года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен.

Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн пополнение и автозачеты в течение 2-х минут, управлять переплатой и так далее. Предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, а также исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных, — заключил глава Минфина.


Источник: news.mail.ru
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:58
Большие деньги за рубеж без Национального Банка вывести невозможно.
Сначала позволили (или способствовали?) вывести деньги за рубеж (потом, припоминаете, две амнистии чтобы вернулись), а теперь типа ищут.
Вот так и боремся.
 
 

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