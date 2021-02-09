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Илон Маск раскрыл подробности конкурса на 100 миллионов долларов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Илон Маск раскрыл подробности конкурса на 100 миллионов долларов
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскрыл подробности конкурса на создание технологии улавливания углекислого газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

22 января Илон Маск коротким сообщением в Twitter объявил о намерении выделить 100 миллионов долларов на конкурс по разработке системы улавливания углекислого газа, пообещав раскрыть все детали на следующей неделе. Однако подробности появились лишь сейчас.

Организацией конкурса займется Xprize Foundation, которая известна высокотехнологическими конкурсами подобного рода. В 2018 году Xprize уже проводила аналогичный конкурс, тогда призовой фонд в 20 миллионов долларов разделили пять проектов-финалистов.



Конкурс стартует 22 апреля, в День Земли. Желающие принять участие в соревновании должны подать заявку, заполнив форму на сайте конкурса.

Первый этап завершится через 18 месяцев после старта, судьи отберут 15 лучших проектов, которые перейдут в финал, и выделят на каждый по 1 миллиону долларов. Еще по 200 тысяч долларов получат 25 студенческих команд.

Тройка финалистов получит суммарно 80 миллионов долларов. Первое место - 50 миллионов долларов, второе место - 20 миллионов, а третье - 10 миллионов.

"Это не теоретическое соревнование; нам нужны команды, которые будут создавать реальные системы, способные оказывать измеримое влияние и масштабироваться до гигатонного уровня. И достичь цели во что бы то ни стало. Время не ждет", - заявил Илон Маск.

Участники должны будут продемонстрировать решение, способное извлекать углекислый газ непосредственно из атмосферы или океанов и навсегда блокировать его экологически безопасным путем. По условиям конкурса рабочие прототипы должны извлекать минимум 1 тонну углерода в день с возможностью масштабирования до гигатонны.

Проекты будут оцениваться по разным критериям, включая экономическую целесообразность, экологическую пользу и долговечность. Полностью условия конкурса будут опубликованы 22 апреля.


Источник: Tengrinews.kz
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