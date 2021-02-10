Переход на латиницу: политолог и лингвист оценили новую версию казахского алфавита

Представленная новая версия



Tengrinews.kz фотоколлаж. Фото: elements.envato.com



Представленный ранее "диграфный проект"



28 января была представлена новая версия казахского алфавита на латинице. Новый алфавит содержит 31 букву. И еще три буквы дополнительно, которые используются только для иностранных слов. Политолог и лингвист оценили новую версию казахского алфавита, передает корреспондент Tengrinews.kz.Заведующая отделом языковой культуры Института языкознания имени А. Байтурсынова Назира Амиржанова рассказала, чем новый вариант отличается от предыдущих. По словам специалиста, этот проект создан в результате долгих исследований ученых-языковедов. Так что в нем есть много особенностей. Например, если в предыдущей версии казахского алфавита на латинице было 32 буквы, то в этом - 31. А также нет букв, сделанных из соединения двух букв, таких как диграфы."В этом алфавите использовались четыре типа диакритических знаков. При совершенствовании алфавита учитывались функции и содержание диакритических знаков. В предыдущем проекте использовался символ акут (запятая над буквой). Знак акут означает акцент. Учитывая ситуацию в языках мира, в акутовых языках символ часто используется для правильного чтения слова. Поэтому знак был полностью изъят из алфавита, а вместо него предпочтение было отдано знаку умлаут (двоеточие над буквой). Через знак умлаута мы можем поставить гласные в мягкую вариацию и передать естественную природу языка без искажений", - говорит Амиржанова.По ее словам, были взяты диакритические знаки, такие как бревис (дуга над буквой), седиль (приманка под буквой), макрон (линия над буквой). Знак макрон использовался в казахском обществе в 1928-1940 годах, а знаки седиль и бревис присутствуют в алфавитах тюркоязычных народов.Но в новой версии эти обозначения при маркировке буквы ң не применялись. По новой версии буква ң пишется как ŋ. У этого тоже есть свои причины."Практика маркировки буквы ң, как и в проекте нового алфавита, применялась в 1929-1940 годах. Некоторые комментаторы говорят в виде предложения, что букву ң можно дать в виде ň. В ходе совершенствования алфавита этот вопрос не остался незамеченным, неоднократно обсуждалась латинская маркировка, подробно изучались ее технические, языковые аспекты. Было учтено и соответствие алфавита оптимальному и психообразующему. Например, изображение буквы ŋ в современном кириллическом письме похоже на букву ŋ в проекте. То есть для писателя это оптимально", - говорит специалист.В новом алфавитном варианте буквы с, x, w отсутствуют, используются только в иностранных словах, написанных по цитатному принципу."Эти буквы были взяты в дополнение к алфавиту. Используются при написании международных фирменных наименований. Например, Coca-Cola, Windows, EXPO и т. д.", - говорит Назира Амиржанова.В этом алфавите буквы ә, ғ, и, ө, ұ, ү обозначаются диакритикой, т. е. нанесением на нее знака. А для написания буквы Ш был выбран символ Ş, а не Š."В проекте нового алфавита для согласных получены обозначения седиль (ş) и бревис (ğ). По нашему мнению, это правильное решение, очевидно, мешает источнику, если мы помечаем согласные через единый бревис или седиль. Сравните: ğaşyq - ğašyq. По данным исследований ученых, среди диакритических знаков, нанесенных шрифтом, положительное влияние на чтение оказывают подстрочные знаки. А то, что знаки похожи или едины, негативно сказывается на восприятии буквы", - говорит Назира Амиржанова.Ранее при создании латинского алфавита были предложены апострофы ("восточный" - "s'yg's"), орграфные символы ("морковь" - "saebiz"), которые впоследствии подверглись критике."Мы знаем много европейских алфавитов, которые расширили свой алфавит с помощью диграфов, триграфических лигатур. В английском алфавите несколько буквенных фраз используются для передачи одного звука. Хотя эта система подходит для флективных языков, она неэффективна для встроенных языков. Ранее был представлен "орграфный проект". У этого проекта было много недостатков. Формула, согласно которой два буквенных сочетания означают один звук, не была оптимальной для изучения языка. То есть было установлено, что это методически тормозит процессы чтения и письма, создает трудности в распознавании слов. Все мы знаем, что в связи с вышеуказанными языковыми, методическими недостатками этот алфавит не принят, а работа по оптимизации алфавита продолжена", - говорит специалист.По ее словам, наиболее правильным решением в данном случае является диакритика, то есть использование подстрочных и надстрочных знаков."Ученые Института языкознания имени Байтурсынова разработали функции этих знаков с учетом их сочетаемости и совместимости, частоты встречаемости, способности к сочетанию. Поэтому мы считаем, что с визуальной точки зрения создан очень оптимальный, гибкий алфавит", - говорит Назира Амиржанова.По мнению политолога Ерлана Саирова, переход на латиницу - это переход к новому технологическому формату."Сегодня во всем мире технологический оборот, научно-технические процессы проходят именно на основе латиницы. Большинство населения мира пользуется латиницей, даже такие страны, как Китай и Япония, они через переходники тоже пользуются латиницей. Переход к латинице - это переход к новому технологическому формату. Казахстану он нужен. Если мы хотим, чтобы наши дети были внутри мирового технологического процесса", - считает политолог.Ерлан Саиров отмечает, что переход на латиницу не имеет никакого политического момента или идеи "приближения к Западу"."Здесь нет политического момента, если мы посмотрим на историю, мы-то знаем, что именно в советское время в 1929 году по 1940 год в Казахстане была введена латиница. Мы пользовались латиницей во время СССР. И этот момент нельзя политизировать, это чисто гуманитарный, духовный момент. Мы должны уяснить для себя четко, что весь мир, хотим мы или не хотим, пользуется латиницей", - считает он.Также политолог отмечает, что казахстанцы не в первый раз меняют графику."За период Советского Союза казахский перешел на три графики: арабская вязь, латиница и кириллица. Но ничего, год-два - и люди адаптировались. На данный момент никаких препятствий не вижу.Мы возвращаемся к своим истокам, казахстанцы писали с 1929 по 1940 годы на латинице. "Кодекс Куманикус" написан в XIV веке, это кодекс кипчаков, он был написан на основе латиницы", - заключает Ерлан Саиров.