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Аккуратный магазинный вор попал на видео в Петропавловске

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Аккуратный магазинный вор попал на видео в Петропавловске
Кадр из видео instagram.com/sko_kz
Бурные обсуждения в социальных сетях вызвала публикация видеозаписи камер наблюдения одного из городских магазинов Петропавловска, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

Они четко зафиксировали момент совершения кражи. В кадре злоумышленник кладет в карман куртки три пакетика халвы, а оставшиеся аккуратно распределяет на прилавке, чтобы просветы не бросались в глаза.

Затем он точно так же присваивает коробку с зажигалками.

Опубликовав запись, владелица магазина написала, что у нее нет времени обращаться в полицию.

Стражи порядка выявили ролик в ходе мониторинга соцсетей. Мужчина был хорошо им знаком.

Только в январе этот 38-летний горожанин трижды привлекался к уголовной ответственности за мелкие хищения в магазинах.

Каждый раз ему удавалось добиться примирения, заверив потерпевших, что он исправится.

На этот раз предпринимательница написала заявление. Факт кражи был внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК «Мелкое хищение».

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Некоторые комментаторы справедливо отметили, что без обращения в полицию подобные деяния остаются безнаказанными. К сожалению, не самый редкий случай, когда люди мирятся с незначительными нарушениями закона. Они оправдывают себя тем, что не понесли крупных убытков», — говорит начальник отдела криминальной полиции УП города Петропавловска Дархан Зияфиддин.

К слову, именно для решения этой проблемы МВД РК запустило мобильное приложение «102». Его преимущество — возможность передачи сообщений в полицию в любом удобном формате: текстовой записи, аудио- или видеозвонка.

Процедура не сложнее, чем публикация в пабликах социальных сетей.

Полицейские призывают казахстанцев не оставлять без внимания факты нарушения законности.

«У каждого человека, располагающего информацией о преступлении или правонарушении, есть возможность позвонить на канал «102», участковому инспектору полиции, обратиться во фронт-офис, а теперь и воспользоваться удобным мобильным приложением, которое ещё больше ускоряет принятие и регистрацию сообщений», — отмечают в ведомстве.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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vlad75 (Посетители) Сегодня, 09:53
А второй типа на стрёме стоит crazy
 
 

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