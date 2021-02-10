Аккуратный магазинный вор попал на видео в Петропавловске

Бурные обсуждения в социальных сетях вызвала публикация видеозаписи камер наблюдения одного из городских магазинов Петропавловска, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.Они четко зафиксировали момент совершения кражи. В кадре злоумышленник кладет в карман куртки три пакетика халвы, а оставшиеся аккуратно распределяет на прилавке, чтобы просветы не бросались в глаза.Затем он точно так же присваивает коробку с зажигалками.Опубликовав запись, владелица магазина написала, что у нее нет времени обращаться в полицию.Стражи порядка выявили ролик в ходе мониторинга соцсетей. Мужчина был хорошо им знаком.Только в январе этот 38-летний горожанин трижды привлекался к уголовной ответственности за мелкие хищения в магазинах.Каждый раз ему удавалось добиться примирения, заверив потерпевших, что он исправится.На этот раз предпринимательница написала заявление. Факт кражи был внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК «Мелкое хищение».В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.«Некоторые комментаторы справедливо отметили, что без обращения в полицию подобные деяния остаются безнаказанными. К сожалению, не самый редкий случай, когда люди мирятся с незначительными нарушениями закона. Они оправдывают себя тем, что не понесли крупных убытков», — говорит начальник отдела криминальной полиции УП города Петропавловска Дархан Зияфиддин.К слову, именно для решения этой проблемы МВД РК запустило мобильное приложение «102». Его преимущество — возможность передачи сообщений в полицию в любом удобном формате: текстовой записи, аудио- или видеозвонка.Процедура не сложнее, чем публикация в пабликах социальных сетей.Полицейские призывают казахстанцев не оставлять без внимания факты нарушения законности.«У каждого человека, располагающего информацией о преступлении или правонарушении, есть возможность позвонить на канал «102», участковому инспектору полиции, обратиться во фронт-офис, а теперь и воспользоваться удобным мобильным приложением, которое ещё больше ускоряет принятие и регистрацию сообщений», — отмечают в ведомстве.