Жившего на трамвайных рельсах павлодарского Хатико сбила машина

История с павлодарским Хатико получила неожиданное продолжение. Собака едва не погибла под колесами автомобиля. Неравнодушным горожанам и волонтерам удалось найти травмированную дворнягу и определить ее в центр реабилитации животных. У нее сломана лапа. Также выяснилось, что хозяин животного находится в больнице, передает корреспондент Tengrinews.kz.Теперь лечение и реабилитация предстоят и самому Хатико."Удар пришелся на переднюю часть. По словам очевидцев, после того как ее сбила машина, собака бежала и падала. У нее сломана передняя лапа. Животное дикое, неконтактное, очень слабое. После осмотра ветврач назначит ей лечение, и будем выхаживать", - рассказала руководитель реабилитационного центра помощи животным "Сердца Павлодара" Мария Гребёнкина.Она также сообщила, что собака не была брошенной."Нам позвонил житель Павлодара и рассказал, что видел эту дворняжку с мужчиной, который потерял сознание возле трамвайной остановки, и его увезла скорая. Вот поэтому собака и сидела на том месте, откуда забрали хозяина. Надеемся, что он выздоровеет и сможет забрать своего Хатико, если нет, то будем искать передержку. К сожалению, девушка, которая ранее обещала приютить животное, узнав, что собака травмирована, передумала ее забирать.Между тем зоозащитники ищут новый дом еще для одной собаки, которую поймали ранее, во время поиска Хатико."Пес оказался очень похожим на Хатико. Мы его поймали случайно. Но оставить на улице не можем, поэтому ищем для него хозяев. Собачка здоровая, молодая. Она с начала зимы на улице. Одна волонтер подкармливала ее, пыталась поймать, чтобы пристроить. Но дворняжка в руки не давалась", - отметила Гребенкина.Напомним павлодарский Хатико несколько дней провел на трамвайных рельсах в ожидании хозяина. Собака внимательно рассматривала выходящих из трамваев пассажиров, заглядывала в вагоны. Очевидцы отмечали, что животное не агрессивное, не лает, еду из рук не берет. Днем рыжая дворняга сидела на одном и том же месте, а по вечерам убегала в соседние дворы. Зоозащитники полагали, что животное привезли и, желая избавиться, бросили на трамвайной остановке.