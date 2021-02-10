Дарига Назарбаева подняла вопрос низких зарплат у воспитателей частных детсадов

Назарбаева подняла проблему низких окладов воспитателей частных детских садов и попросила главу Минобразования разобраться с проблемой.



Депутат мажилиса Дарига Назарбаева подняла проблему низких окладов воспитателей частных детских садов в Казахстане.



По ее словам, сейчас акиматы произвольно определяют размер подушевого норматива на одного воспитанника детского сада, при этом гораздо ниже установленного среднего размера норматива.



"В Туркестанской области размер подушевого норматива был установлен на отметке 25 500 тенге, тогда как в 2021 году он должен составлять в городской местности – 37 527 тенге, в сельской – 41 053 тенге в месяц. Вследствие этого частные детские сады, педагоги недополучают положенное им финансирование. Многие профессионалы теряют работу, а учреждения закрываются", – заявила на пленарном заседании палаты старшая дочь Нурсултана Назарбаева.

Парламентарий отметила, что появление и расширение сети негосударственных дошкольных учреждений снизило остроту проблемы дефицита мест в детских садах и в значительной мере сняло напряжение в обществе.



При этом собственники за свои деньги приобретают и ремонтируют помещения, государственный бюджет экономит большие средства, увеличивается налогооблагаемая база.



"Открываются новые рабочие места, граждане получают качественные услуги. Значение этого важного для государства и общества сектора очевидны. Дальнейшее его развитие нуждается в постоянном внимании со стороны государства", – добавила она.



Дарига Назарбаева обратилась к министру образования и науки Казахстана и напомнила, что в течение предыдущих двух лет в госзаказе не предусматривалось повышение уровня заработной платы педагогов частных дошкольных учреждений и не увеличивалась продолжительность отпуска педагогов.



Депутат попросила главу Минобразования разобраться в том, как происходит формирование размера государственного заказа в областях, куда на практике распределяются местными исполнительными органами средства, выделенные в рамках подушевого финансирования.



Напомним, Дарига Назарбаева по итогам выборов в парламент стала депутатом мажилиса.