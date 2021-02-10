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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Димаш Кудайберген намерен покинуть Казахстан

Просмотров:1239 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Димаш Кудайберген намерен покинуть Казахстан
Фото из соцсетей
Певец дал интервью для MTV USA

Казахстанский певец Димаш Кудайберген намерен переехать в США для продвижения своего творчества, передает Azattyq Rýhy.

Певец дал второе интервью Кевину Кенни для MTV USA на английском языке. Девятиминутный отрывок разговора Димаш опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам артиста, больше всего его вдохновляет общение с поклонниками и радость его родителей.

Димаш рассказал о жизни в Китае. Ему понравилось то, как жители страны встретили его.

«Они очень дружелюбные, моя китайская аудитория очень заботливая», − отметил певец.

Димаш Кудайберген признался, что планирует переехать в США на время для продвижения своего творчества, так как там эпицентр музыкального бизнеса.

При этом он отметил, что его любимое место там, где его семья.

Поклонники певца в комментариях поддержали его и пожелали удачи.

«Ох, счастливы безмерно, что ты планируешь пожить в Америке!!!» – пишут пользовател.



Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Pankration and MMA
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 16:15
Только можно поздравить его с таким для него долгим решением...продолжить свою блестящую карьеру именно на Западе в США, и не где небудь в России в Москве....где там свой протухший шоу-бизнес куда никого не пускают... ведь если масштабно посмотреть на эту проблему, то с таким голосом и природным даром ему и в Казахстане то выступать то негде .. слишком узок медиарынок и недоразвитый местный шоу-бизнес....если только на всякого рода бешбармачных тоях, юбилеях богатых местных толстосумов где они только тешат своё самолюбие и устраивают показушные понты.... как говорится казах без понтов..это безпонтовый казах...
 
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  • kz1990
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 15:10
Как сказал известный персонаж фильма- "Родина, это то место где задница в тепле,и все мы это знаем." Кто его за это может осудить?
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 14:54
Каждый живёт так, как он этого заслуживает. Благополучие каждого зависит от его "стоимости". Стоимость человека в обществе это его ценность для общества, его знания, навыки, образование, талант. Чем больше человек может дать обществу, тем он ценнее, тем выше его "стоимость", которую человек может материализовать в улучшении качества своей жизни. Есть страны, где это невозможно, как ни упирайся, а есть страны, где тебя оценят и предоставят достойные условия жизни, только работай на всю свою "стоимость".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 G32 (Посетители) Сегодня, 14:40
Не знаю кто это, но каждый живёт там, где ему лучше.

Мне тут нормально. Есть проблемы, как и везде и уехав куда угодно ты себя всегда берёшь с собой. И это иногда и есть главная проблема.
 
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  • Aktauskii
  • Pear
  • Сергей Владимиров
  • Pankration and MMA
  • Purins
  • Нурекен
  • Dushman
  • Галина63
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:31
Вполне предсказуемо, нашу РК можно любить только издалека... Всё больше молодых казахстанцев так поступает.
Удачи тебе, Димаш!
 
 

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