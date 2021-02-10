Димаш Кудайберген намерен покинуть Казахстан

Певец дал интервью для MTV USAКазахстанский певец Димаш Кудайберген намерен переехать в США для продвижения своего творчества, передает Azattyq Rýhy.Певец дал второе интервью Кевину Кенни для MTV USA на английском языке. Девятиминутный отрывок разговора Димаш опубликовал на своей странице в Instagram.По словам артиста, больше всего его вдохновляет общение с поклонниками и радость его родителей.Димаш рассказал о жизни в Китае. Ему понравилось то, как жители страны встретили его.«Они очень дружелюбные, моя китайская аудитория очень заботливая», − отметил певец.Димаш Кудайберген признался, что планирует переехать в США на время для продвижения своего творчества, так как там эпицентр музыкального бизнеса.При этом он отметил, что его любимое место там, где его семья.Поклонники певца в комментариях поддержали его и пожелали удачи.«Ох, счастливы безмерно, что ты планируешь пожить в Америке!!!» – пишут пользовател.