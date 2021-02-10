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С 3 марта в Казахстане перестанут принимать 1000 тенге «с рукой»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:08
С 3 марта в Казахстане перестанут принимать 1000 тенге «с рукой»
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
После 3 марта 2021 года филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать купюры

Национальный банк Казахстана сообщил, что в марте завершается период обмена банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года.

"Обмен банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года начался 2 марта 2017 года и продлится до 3 марта 2021 года", - говорится в сообщении Нацбанка.
После этой даты филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать купюры.

При этом уточняется, что обмен банкнот на действующие денежные знаки ведется только в филиалах Национального банка. Адреса и контакты филиалов можно найти на официальном сайте Нацбанка. Также действует контакт-центр по номеру 1477.

Напомним, 1 февраля завершились прием и обмен купюр номиналом в две, пять и десять тысяч тенге образца 2006 года.



Источник: sputnik.kz
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