В русских школах нужно уделять особое внимание казахскому языку - депутат

Депутат Мажилиса Парламента Наталья Дементьева считает, что качеству обучения казахскому языку в русскоязычных школах следует уделять приоритетное внимание на государственном уровне, потому что сегодня дети не знают языка из-за низкого качества учебников и отсутствия разговорной практики, передает Liter.kz.
«Уважаемый Асхат Канатович! Мы считаем, что качеству обучения казахскому языку в русскоязычных школах следует уделять приоритетное внимание на государственном уровне», — обратилась 10 февраля на пленарном заседании Мажилиса к министру образования и науки депутат Дементьева.
Она напомнила, что в послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что «роль казахского языка, как государственного, усиливается и наступят времена, когда он станет языком межнационального общения. Но чтобы достичь этого уровня, всем нам нужно приложить все усилия». И обучение государственному языку начинается в школах, где все не так благополучно, как кажется. Казахский язык преподается в стране с 1958 года, но до сих пор лишь единицы выпускников русскоязычных школ свободно владеют государственным.
«Ежегодно издаются новые учебники, выделяются средства, пополняется методика и новое содержание. Но уровень владения казахским языком среди русскоязычных учащихся все равно низкий. Качество учебников не выдерживает критики, задания очень сложные. Ребенку, у которого не развиты простые разговорные навыки, дается много сложных грамматических задач, не говоря уже о содержательных стихах», — перечислила проблемы депутат.
Для того, чтобы граждане страны могли свободно владеть государственным языком, Дементьева считает необходимым уделить внимание развитию устной речи. А для этого нужно разработать соответствующие методики. Все это позволит детям «свободно выражать свои мысли на казахском языке».
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