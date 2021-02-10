В год пандемии количество разводов в Казахстане сократилось почти втрое

За три квартала 2020 года в стране было зарегистрировано 87,6 тыс браков и 17,3 тыс разводов. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество браков сократилось на 15,7%, в то время как количество разводов — сразу в 2,6 раза.



В то же время во многих странах ситуация иная. Так, BBC News сообщает, что несколько месяцев 2020 года, проведенных в условиях карантинных ограничений, радикально повлияли на количество разводов и расставаний в мире. К примеру, в Великобритании зафиксирован годовой рост числа официальных разводов примерно на 20%. Во многих других странах — от Канады до Китая — похожая картина.



Впрочем, динамику разводов в Казахстане будет иметь смысл анализировать после снятия всех ограничений, когда вернутся к обычному графику работы все государственные институты и инстанции.



Соотношение разводов и браков за январь–сентябрь 2020 года составило рекордно низкие 19,8%, в то время как в прошлом году показатель, наоборот, достигал рекордно высоких негативных значений — 43,5%.



Почти 69% браков в стране за январь–сентябрь 2020 года приходятся на города: 60,4 тыс — на 17,5% меньше, чем в прошлом году. Количество браков в сельской местности за год сократилось на 11,6%, до 27,2 тыс.



73,4% разводов в РК за январь–сентябрь 2020 года пришлось на города — 12,7 тыс (годом ранее — 73,3%), а 26,6% — на сельскую местность: 4,6 тыс. При этом и в городах, и в сельской местности количество разводов сократилось в 2,6 раза за год.



Количество браков сократилось во всех регионах РК без исключений. Заметнее всего показатель ушел в минус в Шымкенте (−27,4%), Костанайской области (−19,8%) и Алматы (−18,3%). Наименьшее сокращение отмечено в Кызылординской (−10,2%), Павлодарской (−10,5%) и Туркестанской (−11%) областях.



Разводиться тоже стали меньше по всей стране. Наибольшее сокращение числа разводов было отмечено в Кызылординской (в 4 раза), Атырауской (в 3,7 раза) и Западно-Казахстанской (в 3,1 раза) областях.