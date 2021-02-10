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Volkswagen планирует выпуск летающих авто

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 18:49
Volkswagen планирует выпуск летающих авто
Фото ©REUTERS
Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen разрабатывает в Китае технико-экономическое обоснование создания летающих автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в руководстве немецкой компании уже обсуждают возможность выпуска летающих автомобилей в Китае в рамках стратегии "мобильность будущего".

В Volkswagen сообщили, что вслед за беспилотным вождением концепция вертикальной мобильности может стать еще одним шагом к мобильности будущего.

"Мы изучаем потенциальные концепции и партнеров в технико-экономическом обосновании, чтобы определить возможность индустриализации этого подхода", - заявили в компании.

В интервью с генеральным директором Volkswagen Гербертом Диссом на Linkedin глава китайского подразде­ления компании Стефан Вуллен­штейн сказал, что хочет разработать дрон, который можно было бы лицен­зировать в Китае. По его мнению, это даст возможность Volkswagen занять место на будущем рынке.

На данный момент Volkswagen разрабатывает беспилотный летательный аппарат, который можно сертифицировать в Китае. Если это произойдет, немецкий концерн станет одним из первых производителей и продавцов нового средства передвижения. Для начала планируется создать одноместный автомобиль, который получит возможность вертикально взлетать и приземляться, а затем разработают и более сложный летающий транспорт.

Согласно данным издания, автомобильный рынок в Китае является крупнейшим как с точки зрения спроса, так и предложения. Ориентировочное количество автомобилей на дорогах страны в 2020 году составило 200 миллионов.




Источник: tengrinews.kz
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