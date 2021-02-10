Наурыз в этом году будут праздновать по-новому

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева разработан проект концепции празднования Наурыза, которая призвана обогатить содержание весеннего праздника, передает NUR.KZ.
Министерство культуры и спорта по поручению главы государства разработало и разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства «Об утверждении концепции празднования Наурыз мейрамы».
По информации министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, целью разработки проекта является последовательное продвижение общих ценностей, идей, объединяющих народ Казахстана, которые должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации. Принятие концепции позволит обогатить содержание праздника.
В проекте концепции говорится, что мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, планируют проводить 10 дней, с 14 по 23 марта. Механизмы реализации концепции будут следующими:
14 марта – «День приветствий» («Көрісу күні»);
15 марта – «День природы» («Жайлау күні»);
16 марта – «День памяти предков и благословений» («Шежіре күні»);
17 марта – «День истории» («Тарихқа тағзым күні»);
18 марта – «День добрых дел» («Игі істер күні»);
19 марта – «День спорта и мастерства» («Шымырлық пен шеберлік күні»);
20 марта – «День мудрости и знаний» («Зияткерлік күні»);
21 марта – «День национальной кухни» («Ұлттық тағамдар күні»);
22 марта – «Ұлыстың ұлы күні»;
23 марта – «День почтения» («Жоралғы күні»).
Так, например, 17 марта – «День истории» («Тарихқа тағзым күні») предлагается праздновать, организовывая экскурсии в национальные, исторические, краеведческие, художественные и военные музеи с целью привития национальных ценностей детям дошкольного и школьного возраста, воспитания их в национальном духе, расширения представлений об истории родного края, формирования любви к своей стране и земле через глубокое познание истории Родины.
В этот день «важно чтить имена деятелей Алаша, которые в начале прошлого века внесли большой вклад в продвижение идеи Независимости среди народа, пожертвовали своей жизнью ради свободы и стали примером служения своей Отчизне».
Также «необходима организация специальных встреч, обсуждений, посвященных 100-летию голода 1921-1922 годов, вынудившего людей бежать ради выживания».
«В этом году в рамках 35-ой годовщины Декабрьских событий важно, чтобы по достоинству был оценен и систематически продвигался гражданский подвиг героев Желтоксана», - говорится в документе.
В этот день в библиотеках также «необходимо провести различные конкурсы, Bookdating, буккроссинг, выставки рисунков и др., посвященные родной земле, стране, тем, кто отдал свою жизнь за Независимость страны».
Помимо этого, разработчики документа отмечают, что в мероприятиях Наурыз мейрамы необходимо делать акцент на популяризацию национальных ценностей через массовое ношение национальных костюмов, организацию народных игр, обеспечение воспроизведения национальной музыки в общественных местах (торговые центры, вокзалы, аэропорты, гостиницы и т. д.), возрождение традиций и обычаев, продвижение его значимости среди подрастающего поколения.
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