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Адвокат появился на онлайн-суде в маске котёнка

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:41
Адвокат появился на онлайн-суде в маске котёнка
Фото из Сети интернет
Котенок только что сделал официальное заявление по делу, пошутил судья

Адвокат из Техаса случайно появился в виртуальной маске котенка на онлайн-заседании в Zoom.

Род Понтон не смог выключить фильтр во время слушания о конфискации имущества, передает NBC news.

Понтон изо всех сил пытался безуспешно пытался убрать маску, затем сказал, что готов продолжить участие в процессе в таком виде.

"Я готов пойти на это. Я здесь онлайн, я не кот", - произнес Понтон и повеселил коллег.



Позже судья 394-го судебного округа Рой Фергюсон посоветовал проверять настройки перед заседаниями.

"Если ваш ребенок пользовался компьютером перед тем, как вы присоединились к слушанию, проверьте настройки, чтобы отключить фильтры. Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу", - написал он в Twitter.

По словам Понтона, он был вынужден использовать компьютер своей ассистентки из-за переезда из одного офиса в другой.

Судья Фергюсон отметил, что юридическое сообщество, так же, как и миллионы других американцев, пытается извлечь максимум из нестандартных условий работы из-за пандемии коронавируса.

"Эти забавные моменты – продукт приверженности юристов к тому, чтобы система правосудия продолжала работать в такие непростые времена", - сказал он и отметил профессионализм адвоката.

Ранее курьезный случай произошел с известным американским журналистом, лауреатом премии "Эмми" за лучший репортаж Джастином Хинтоном. Репортер забыл отключить фильтры на Facebook во время прямого эфира.




Источник: sputnik.kz
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