Казахстанского разбойника, сбежавшего из тюрьмы 21 год назад, поймали в Грузии

В Грузии задержали уроженца Северного Казахстана Николая Павлюка, который 21 год находился в бегах.Мужчину разыскивал Интерпол и МВД России после побега из колонии. Как оказалось, за это время Павлюк побывал в нескольких странах и даже жил в Северном Казахстане под чужой фамилией.Павлюк родился в 1974 году в селе Бишкуль (ныне - аул Бесколь) Северо-Казахстанской области. Когда подрос, уехал в Россию. В 90-е годы молодой человек влился в криминальную жизнь.К 20 годам Николай уже был полноценным разбойником и в 1994-м участвовал в жестоком ограблении. Вместе с подельниками Павлюк проник в квартиру одного из жителей Ростова, от которого они потребовали 100 миллионов рублей, дачный участок и автомобиль КамАЗ. Мужчину избили, похитили телевизор, магнитофон, ювелирные украшения, дорогую туалетную воду, обувь и одежду.В 1995 году он попал под суд. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. В июле 1999 года Павлюк сбежал из колонии ИК-9 в городе Хадыженск Краснодарского края вместе с двумя подельниками. По некоторым данным, преступники прихватили с собой и 300 тысяч общаковых долларов.Спустя полгода двоих беглецов поймали в Адыгее, где преступники расстреляли наряд местной ДПС, убив двух офицеров милиции. Обоим беглецам в итоге дали пожизненное.Николай Павлюк в 1993 и 1995 годах. © pkzsk.infoТретий сбежавший преступник - Николай Павлюк - по-прежнему находился в розыске. Сразу после побега мужчина сумел покинуть территорию России.Он жил в Эстонии по поддельному паспорту. А когда в 2004 году страна стала частью Евросоюза, уехал в Германию к матери. К этому времени его уже разыскивал Интерпол, а в Германии даже задерживала транспортная полиция. Самое удивительное, что преступник, задержанный немецкими полицейскими из города Ольденбург, не был выдан России, так как побег из тюрьмы по законам Германии не является уголовно наказуемым преступлением… Его отпустили через сутки после задержания.В 2010 году Павлюк сумел оформить себе паспорт гражданина Казахстана на вымышленное имя Михаила Ивановича Уткевича. С этим паспортом мужчина некоторое время проживал в Петропавловске.После этого Уткевич-Павлюк сумел жениться, у него родился сын. Через несколько лет пара развелась, и казахстанская жена Павлюка-Уткевича подала в суд на взыскание алиментов.Бишкульский разбойник тем временем перебрался в Грузию и скрывался там почти пять лет. Через 21 год после побега Павлюка все-таки вычислили сотрудники ФСБ, а задержали полицейские Грузии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию."По закону Николаю Павлюку предстоит отсидеть срок, назначенный ему судом изначально в 1995 году. Также ему светит новый суд за побег, за изготовление поддельных документов и так далее. Все это может вылиться в совокупности в 7-10 лет", - говорится в статье.А не соверши Николай Павлюк побег в далеком 1999 году, он мог бы освободиться не только после полного отбытия срока заключения, но и гораздо раньше — по УДО (условно-досрочное освобождение) за хорошее поведение по истечении двух третей назначенного времени. А то и по амнистии: в 2000 году в России была широкомасштабная амнистия, посвященная 55-летию Победы. Впрочем, кто знает, как повел бы себя мужчина в начале 2000-х. Это были крайне непростые годы.