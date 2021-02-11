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Иммунолог дал совет непереболевшим и непривитым от COVID-19 людям

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Иммунолог дал совет непереболевшим и непривитым от COVID-19 людям
Фото: inform.kz
Могут ли рассчитывать на коллективный иммунитет те, кто избежал заражения коронавирусом и не хочет вакцинироваться. Об этом рассказал иммунолог, передает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что число привившихся от коронавируса по всему миру ежедневно увеличивается. Однако остается какое-то количество людей, которые не болели коронавирусом, но не хотят вакцинироваться в силу разных личных причин.

Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения.

Также он отметил, что человеку, который не болел и у которого не выработался иммунитет против коронавируса, все так же нужно соблюдать меры предосторожности.

Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности. Сейчас уровень заболеваемости не нулевой, он достаточно высокий. Полностью каналы передачи коронавирусной инфекции не исчезли, - подчеркнул иммунолог.
По мнению врача, какие-то особые ограничения для тех, кто не переболел и не привился от COVID, вряд ли появятся.

Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности, - полагает Владимир Болибок.


Источник: zakon.kz
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