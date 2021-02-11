Вкладчиков ЕНПФ атаковали мошенники

Они воспользовались тем, что теперь можно досрочно получить часть накоплений.



В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сделали официальное заявление о фишинговых атаках на вкладчиков, сообщает Liter.kz.



Казахстанцы сообщили фонду, что подвергаются фишинговым атакам со стороны мошенников. Им приходит рассылка с одобрением использования пенсионных накоплений. В письмах прикреплены ссылки на сайты с подозрительной активностью.



«ЕНПФ официально заявляет о том, что не совершает рассылки следующего содержания — «О передаче части пенсионных накоплений на специальный счет АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (нынешний АО «Отбасы банк»)», — говорится в сообщении.



Фонд предупредил вкладчиков о том, что не надо переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты. ЕНПФ также попросил проверять информацию только на официальном сайте — www.enpf.kz, а также на интернет-ресурсах банков, которые стали операторами программы по досрочному изъятию накоплений.



Фишингом — это вид интернет-мошенничества, цель которого в том, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным пользователей (логин и пароль).



Это не первая атака на вкладчиков ЕНПФ. В конце января злоумышленники пытались украсть пенсионные средства казахстанцев.