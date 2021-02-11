«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Февраля
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.84 KZT
  • €1 = 506.3 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вкладчиков ЕНПФ атаковали мошенники

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 09:43
Вкладчиков ЕНПФ атаковали мошенники
Фото: hsto.org
Они воспользовались тем, что теперь можно досрочно получить часть накоплений.

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сделали официальное заявление о фишинговых атаках на вкладчиков, сообщает Liter.kz.

Казахстанцы сообщили фонду, что подвергаются фишинговым атакам со стороны мошенников. Им приходит рассылка с одобрением использования пенсионных накоплений. В письмах прикреплены ссылки на сайты с подозрительной активностью.

«ЕНПФ официально заявляет о том, что не совершает рассылки следующего содержания — «О передаче части пенсионных накоплений на специальный счет АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (нынешний АО «Отбасы банк»)», — говорится в сообщении.

Фонд предупредил вкладчиков о том, что не надо переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты. ЕНПФ также попросил проверять информацию только на официальном сайте — www.enpf.kz, а также на интернет-ресурсах банков, которые стали операторами программы по досрочному изъятию накоплений.

Фишингом — это вид интернет-мошенничества, цель которого в том, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным пользователей (логин и пароль).

Это не первая атака на вкладчиков ЕНПФ. В конце января злоумышленники пытались украсть пенсионные средства казахстанцев.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика