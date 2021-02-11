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Учёные предсказали время следующей волны пандемии COVID-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:19
Учёные предсказали время следующей волны пандемии COVID-19
Фото © Reuters
Специалисты из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции разработали прогнозную модель, позволяющую предсказать развитие пандемии в 2021 году. Результаты исследования опубликованы на сервере medRxiv.

По прогнозам ученых, следующая волна наберет силу к началу лета и будет связана с появлением новых, более заразных штаммов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором станет эффективность вакцин.

Как отмечают авторы, несмотря на то что вирус SARS-CoV-2 уже довольно хорошо изучен, остается значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн из-за различных оценок заразности новых штаммов и отсутствия данных по эффективности вакцин против них.

Тем не менее результаты моделирования показали, что во всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, - это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.

Отдельно ученые проанализировали сложности, возникающие при развертывании вакцинации. В качестве тестового региона они взяли округ Кинг штата Вашингтон и смоделировали различные сценарии с переменными показателями, такими как уровень вакцинации населения, профили эффективности вакцин и пороговые значения для введения и ослабления мер по изоляции.

Задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие из переменных оказывают наибольшее влияние на уровень инфицирования и смертность, и рассчитать оптимальное время нахождения в изоляции. Исследователи отмечают, что их модель работает и в других штатах или регионах с более низкой или высокой заболеваемостью и различными программами вакцинации.

Согласно всем сценариям к началу лета новые, более заразные варианты вируса станут доминирующими. При этом показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших будут ниже, чем в прошлом году (при условии, что власти будут вовремя вводить ограничения).

"Наша модель прогнозирует, что с новыми, более заразными вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения", - пишут авторы статьи.

Многое будет зависеть и от уровня вакцинации населения и эффективности вакцин. "Высокая эффективность вакцин против новых, более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы, потенциально могут предотвратить тысячи инфекций и спасти сотни жизней", - отмечают исследователи.


Источник: tengrinews.kz
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