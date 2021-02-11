Учёные предсказали время следующей волны пандемии COVID-19

Специалисты из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции разработали прогнозную модель, позволяющую предсказать развитие пандемии в 2021 году. Результаты исследования опубликованы на сервере medRxiv.



По прогнозам ученых, следующая волна наберет силу к началу лета и будет связана с появлением новых, более заразных штаммов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором станет эффективность вакцин.



Как отмечают авторы, несмотря на то что вирус SARS-CoV-2 уже довольно хорошо изучен, остается значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн из-за различных оценок заразности новых штаммов и отсутствия данных по эффективности вакцин против них.



Тем не менее результаты моделирования показали, что во всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, - это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.



Отдельно ученые проанализировали сложности, возникающие при развертывании вакцинации. В качестве тестового региона они взяли округ Кинг штата Вашингтон и смоделировали различные сценарии с переменными показателями, такими как уровень вакцинации населения, профили эффективности вакцин и пороговые значения для введения и ослабления мер по изоляции.



Задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие из переменных оказывают наибольшее влияние на уровень инфицирования и смертность, и рассчитать оптимальное время нахождения в изоляции. Исследователи отмечают, что их модель работает и в других штатах или регионах с более низкой или высокой заболеваемостью и различными программами вакцинации.



Согласно всем сценариям к началу лета новые, более заразные варианты вируса станут доминирующими. При этом показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших будут ниже, чем в прошлом году (при условии, что власти будут вовремя вводить ограничения).



"Наша модель прогнозирует, что с новыми, более заразными вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения", - пишут авторы статьи.



Многое будет зависеть и от уровня вакцинации населения и эффективности вакцин. "Высокая эффективность вакцин против новых, более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы, потенциально могут предотвратить тысячи инфекций и спасти сотни жизней", - отмечают исследователи.