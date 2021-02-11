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Существует угроза казахстанскому бизнесу - Токаев

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 16:32
Существует угроза казахстанскому бизнесу - Токаев
Фото:akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о случаях, когда импортные продукты в Казахстане выдают за отечественные. Он отметил, что эта ситуация создает угрозу для казахстанского бизнеса и тормозит развитие, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"На расширенном заседании правительства я поднимал вопрос обеспечения местного содержания в госзакупках. Факты, когда импортная продукция выдается на закупочных конкурсах за отечественную, все еще нередки. Следует это признать. Такая ситуация имеет место из-за недобросовестных поставщиков и тех сотрудников квазигоссектора, которые принимают такую продукцию. Это ощутимая угроза для нашего бизнеса, она тормозит его развитие. Мы уже ввели соответствующую административную ответственность для субъектов квазигоссектора. Прошу и правительство, и фонд обеспечить жесткий контроль. Предприниматели ожидают быстрого и эффективного разрешения подобных вопросов", - отметил Президент в ходе форума поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum.

Токаев призвал усовершенствовать методику определения местного содержания, в которой не должно быть двойственности и различных толкований. Отмечается, что это позволит выстроить правильную промышленную политику, эффективно настроить инструменты поддержки. Также важно обеспечить максимальную прозрачность всех стадий закупочного процесса.


Источник: tengrinews.kz
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