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Отец нашёл сына спустя 30 лет по обрывку казахстанской газеты

Просмотров:801 Опубликовано: Вчера, 17:35
Отец нашёл сына спустя 30 лет по обрывку казахстанской газеты
Фото:diapazon.kz
Казахстанец более 30 лет искал своего сына Жолдаса, мама которого еще в детстве поменяла ему фамилию. Родственники обращались в передачу "Жди меня", искали мальчика в детских домах, но все безрезультатно. Семья воссоединилась благодаря обрывку казахстанской газеты.

Как сообщает портал, актюбинский волонтер Жолдас Белокосов рос в Тамдинском детском доме, а после воспитывался в Жайсане. Когда ему был годик, после распада семьи мама увезла Жолдаса и сменила фамилию.

"С мамой несколько лет не виделся. Про отца мне сказали, что он умер. Искать родных не пытался. Думал, раз не нужен, зачем кому-то быть обузой. Последние годы хотелось увидеть дедушку почему-то", - вспоминает Жолдас.

Родные со стороны отца видели Жолдаса в последний раз в 90-х годах. Оказалось, что они искали Жолдаса больше 30 лет. Недавно его отец случайно нашел обрывок ноябрьской прошлогодней газеты "Диапазон" со статьей "Солдаты подпилили 30-летний клен".

"Отец Жолдаса нашел на улице обрывок газеты, у него такой характер, он все всегда читает. А там написано: Жолдас Белокосов и Евгений Лазарчук. Он попросил проверить. Стали искать в Интернете, нашли контакты Евгения Лазарчука. Позвонили ему, спросили про Жолдаса, и отчество совпало.

Наш отец всегда хотел его видеть, просил найти. Я обошла все детские дома. Ездила в колледж в Жайсан в течение десяти лет, проверяла, персонально смотрела. Но искали мы под нашей фамилией - Абдрахманов. Уже думали, что мама перевезла его за границу, в Россию. Подавала в "Жди меня", оттуда вестей не было", - рассказывает тетя Жолдаса Балзипа Абдрахманова.

Встреча отца и сына прошла очень трогательно. Жолдас рассказал, что для него это большая неожиданность.

"Я считал, что никому не нужен, не интересен. Еще не привык, что у меня большая семья. Только недавно говорил, что у меня нет ни одного снимка, где я маленький. И тетя мне скинула снимок, где мне полгода. Рад, что отец жив. Я не жалею, что так сложилась судьба. Не унывал, был на позитиве", - сказал Жолдас.

Теперь у Жолдаса есть большая семья с десятками родственников.




Источник: tengrinews.kz
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