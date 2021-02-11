Отец нашёл сына спустя 30 лет по обрывку казахстанской газеты





Казахстанец более 30 лет искал своего сына Жолдаса, мама которого еще в детстве поменяла ему фамилию. Родственники обращались в передачу "Жди меня", искали мальчика в детских домах, но все безрезультатно. Семья воссоединилась благодаря обрывку казахстанской газеты.Как сообщает портал, актюбинский волонтер Жолдас Белокосов рос в Тамдинском детском доме, а после воспитывался в Жайсане. Когда ему был годик, после распада семьи мама увезла Жолдаса и сменила фамилию."С мамой несколько лет не виделся. Про отца мне сказали, что он умер. Искать родных не пытался. Думал, раз не нужен, зачем кому-то быть обузой. Последние годы хотелось увидеть дедушку почему-то", - вспоминает Жолдас.Родные со стороны отца видели Жолдаса в последний раз в 90-х годах. Оказалось, что они искали Жолдаса больше 30 лет. Недавно его отец случайно нашел обрывок ноябрьской прошлогодней газеты "Диапазон" со статьей "Солдаты подпилили 30-летний клен"."Отец Жолдаса нашел на улице обрывок газеты, у него такой характер, он все всегда читает. А там написано: Жолдас Белокосов и Евгений Лазарчук. Он попросил проверить. Стали искать в Интернете, нашли контакты Евгения Лазарчука. Позвонили ему, спросили про Жолдаса, и отчество совпало.Наш отец всегда хотел его видеть, просил найти. Я обошла все детские дома. Ездила в колледж в Жайсан в течение десяти лет, проверяла, персонально смотрела. Но искали мы под нашей фамилией - Абдрахманов. Уже думали, что мама перевезла его за границу, в Россию. Подавала в "Жди меня", оттуда вестей не было", - рассказывает тетя Жолдаса Балзипа Абдрахманова.Встреча отца и сына прошла очень трогательно. Жолдас рассказал, что для него это большая неожиданность."Я считал, что никому не нужен, не интересен. Еще не привык, что у меня большая семья. Только недавно говорил, что у меня нет ни одного снимка, где я маленький. И тетя мне скинула снимок, где мне полгода. Рад, что отец жив. Я не жалею, что так сложилась судьба. Не унывал, был на позитиве", - сказал Жолдас.Теперь у Жолдаса есть большая семья с десятками родственников.