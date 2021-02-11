В Дании начали получать электронное согласие на секс

Нескольким ранее в Дании были ужесточены законы об изнасиловании. Сейчас же в стране выпустили приложение для получения электронного согласия на секс.
В приложении iConsent пользователь может нажать на кнопку “один половой акт”, что означает согласие на секс, которое распространяется на сутки. В то же время, отменить это согласие можно в любое время. По словам разработчиков программы, это позволит избежать недопонимания между людьми. Для потенциальный уголовных дел в iConsent предусмотрено хранение зашифрованных данных.
Тем не менее, адвокат по Мортен Бьеррегард сообщил, что приложение нельзя будет использовать в качестве доказательства в суде.
”Электронное согласие не облегчит доказывание того, что человек не совершал изнасилования”, — заключил адвокат.
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