В Дании начали получать электронное согласие на секс

Нескольким ранее в Дании были ужесточены законы об изнасиловании. Сейчас же в стране выпустили приложение для получения электронного согласия на секс.



В приложении iConsent пользователь может нажать на кнопку “один половой акт”, что означает согласие на секс, которое распространяется на сутки. В то же время, отменить это согласие можно в любое время. По словам разработчиков программы, это позволит избежать недопонимания между людьми. Для потенциальный уголовных дел в iConsent предусмотрено хранение зашифрованных данных.



Тем не менее, адвокат по Мортен Бьеррегард сообщил, что приложение нельзя будет использовать в качестве доказательства в суде.



”Электронное согласие не облегчит доказывание того, что человек не совершал изнасилования”, — заключил адвокат.

