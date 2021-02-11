«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Февраля
+1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.6 KZT
  • €1 = 506.47 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию COVID-19 - идеи молодожёнов

Просмотров:236 Опубликовано: Вчера, 19:27
Как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию COVID-19 - идеи молодожёнов
Фото из Сети интернет
В Италии пара организовала первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, молодожены из города Азоло в северной провинции Тревизо придумали, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек. Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.

Отмечается, что бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.

Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине ходили официанты. Для молодоженов в центре парковки построили шатер.
Мы боялись провала, но в конце концов вечеринка прошла очень хорошо, - приводит газета la Repubblica слова молодых супругов.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика