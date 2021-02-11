Как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию COVID-19 - идеи молодожёнов

В Италии пара организовала первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, молодожены из города Азоло в северной провинции Тревизо придумали, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек. Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.
Отмечается, что бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.
Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине ходили официанты. Для молодоженов в центре парковки построили шатер. Мы боялись провала, но в конце концов вечеринка прошла очень хорошо, - приводит газета la Repubblica слова молодых супругов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.