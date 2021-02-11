Эффективнее масок: врач назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Украинский врач Вадим Аристов заявил, что людям нужно переходить с обычных медицинских масок на респираторы.
Вирусолог верит, что людям пора перестать носить обычные медицинские маски, а переходить на респираторы. По его словам, сейчас, когда дефицита последних уже нет, нужно пользоваться более надежным средством защиты.
Эксперт отметил — респираторы имеют в 10 раз больше защиту, чем медицинские маски, за счет того, что они прилегают более плотно, создают полный контур прилегания и фильтруют через всю свою толщу.
Маски же, как отмечает врач, сконцентрированы на защите от передней передачи, а сверху и по бокам имеются щели.
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