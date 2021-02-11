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Сколько денег из бюджета потратили на приехавших без ПЦР-тестов казахстанцев

Просмотров:189 Опубликовано: Вчера, 22:05
Сколько денег из бюджета потратили на приехавших без ПЦР-тестов казахстанцев
Фото из открытых источников
В министерстве здравоохранения рассказали, сколько миллионов тенге уже потратили на тестирование казахстанцев, приехавших в страну без справок о сдаче анализа на ПЦР, передает Today.kz.

С 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021-го в республику прибыл 861 471 пассажир. Из них 67 641 не имели при себе справок о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

На самолетах прилетели 228 633 человека, из них без справок — 31 143. Автотранспортом — 632 838, без справок — 36 748 человек.

«Объем потраченных бюджетных средств для проведения тестирования пассажиров на сегодняшний день составляет 543 млн тенге», — сообщили в Минздраве.

В министерстве отметили, что стоимость проведения исследования на COVID-19 подведомственными лабораториями Комитета с 1 октября 2020 года составляет 8025,25 тенге.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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SerikBai (Посетители) Вчера, 23:02
Больше половины этой суммы распилили.
 
 

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