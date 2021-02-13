Появились новые данные по заболевшим коронавирусом казахстанцам

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 200 964 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 23 686 (+95), в городе Алматы - 23 426 (+116), в ВКО - 21 053 (+45), в Атырауской области - 16 643 (+48), в Павлодарской области - 16 100 (+150), в Карагандинской области - 14 639 (+60), в Акмолинской области - 12 504 (+75), в ЗКО - 12 009 (+62), в СКО - 11 754 (+59), в Костанайской области - 11 287 (+77), в Алматинской области - 10 017 (+63), в городе Шымкент - 5 991 (+7), в Жамбылской области - 5 734 (+15), в Туркестанской области - 4 205 (+4), в Мангистауской области - 4 145 (+3), в Актюбинской области - 4 074 (+23), в Кызылординской области - 3 697 (+18).
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