Появились новые данные по заболевшим коронавирусом казахстанцам

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве, передает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 200 964 случаев, из них:



в городе Нур-Султан - 23 686 (+95),

в городе Алматы - 23 426 (+116),

в ВКО - 21 053 (+45),

в Атырауской области - 16 643 (+48),

в Павлодарской области - 16 100 (+150),

в Карагандинской области - 14 639 (+60),

в Акмолинской области - 12 504 (+75),

в ЗКО - 12 009 (+62),

в СКО - 11 754 (+59),

в Костанайской области - 11 287 (+77),

в Алматинской области - 10 017 (+63),

в городе Шымкент - 5 991 (+7),

в Жамбылской области - 5 734 (+15),

в Туркестанской области - 4 205 (+4),

в Мангистауской области - 4 145 (+3),

в Актюбинской области - 4 074 (+23),

в Кызылординской области - 3 697 (+18).