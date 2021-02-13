У самолета Qazaq Air лопнуло шасси в аэропорту Алматы, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что борт вылетел из Нур-Султана в 06.30, приземлился в Алматы в 08.12.
"Мы сели в самолет в 06.30 в Нур-Султане. Когда самолет приземлился в Алматы и начал двигаться по полосе, то, как полагается, стал снижать скорость. Но в какой-то момент самолет снова начал набирать скорость, после чего произошел сильный взрыв, искры полетели. С правой стороны колесо взорвалось. И самолет ехал просто на железках. Мы подумали, что сейчас стойка сломается, и все, мы тут все умрем.
Дети, женщины уже плакать начали. После остановки мы просидели в самолете минут 30, шел какой-то дым. Может, потому, что резина горела. Приехала пожарная машина, нас в автобус посадили, увезли оттуда, и все, отпустили по домам. Жертв и пострадавших нет", - рассказал один из пассажиров рейса, который не пожелал называть свое имя.
По словам пассажира, схожая ситуация произошла с самолетом компании Qazaq Air, который должен был вылететь накануне, 12 февраля, из Нур-Султана в Шымкент. При взлете у самолета взорвалось шасси.
"Тоже самолет компании Qazaq Air. Как мне рассказывали не улетевшие в Шымкент, самолет начал взлетать и при взлете колесо лопнуло. Борт развернулся и экстренно сел. Как он сел, не знаю. Пассажиры там все в шоке ходили. Им ни питания не предоставили, ни воды, ни жилья. Крики были, у кого-то давление подскочило, скорая приехала. Всю ночь они просидели в аэропорту", - рассказал мужчина.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz