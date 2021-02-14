Мать вывезла детей в лес, раздела догола и оставила умирать на морозе

В Новой Москве женщина вывезла троих малолетних детей в лес ночью, раздела догола и оставила при низкой температуре воздуха, имея умысел на убийство. Об этом говорится в сюжете Первого канала, сообщает Tengrinews.kz.Старшему сыну 33-летней Наталии Вазиной 10 лет, среднему два года, младшей дочке всего год. Она привезла детей в машине, раздела их в салоне, разделась сама и повела плачущих малышей в лес.Что толкнуло женщину на этот жуткий поступок, выясняют следователи. Есть данные, что недавно она поссорилась с отцом детей и, возможно, таким жестоким способом решила ему отомстить.Дети чудом остались живы, однако получили обморожения разных степеней тяжести. Они попали в реанимацию. Женщину тоже госпитализировали, сейчас идет проверка состояния ее психического здоровья.Спас детей один из жителей поселения Сосенского, выгуливавший на просеке собаку. Увидев эту дикую сцену, он попытался вмешаться сам, потом вызвал полицию.От интервью он отказался, но удалось дозвониться до его девушки: "Когда я туда прибежала, он уже нес на руках ребенка, и потом уже полиция подъехала и вместе вытащили троих детей. Они были голые, они были недолго, они были, наверное, минут 15-20, но женщина в сумме где-то час была. Она молчала и изредка на вопросы отвечала какие-то".Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство троих малолетних детей. Органы опеки ищут родственников женщины, которые могли бы позаботиться о ребятишках, пока идет следствие.Предполагаемым отцом детей оказался известный ювелир и телеведущий Илья Клюев. В беседе с Пятым каналом бизнесмен подтвердил, что мать обмороженных детей действительно ему хорошо знакома, а также назвал ситуацию "дикостью"."Я, конечно (был в шоке. - Прим.). Человек знакомый, когда такое происходит… Будем разбираться. Детей, конечно, не оставим. Я ездил в больницу. Но не очень все понятно. Врач ничего не сказал особо подробно. Вообще, конечно, дикая ситуация", - заявил мужчина.