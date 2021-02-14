Ожидается пандемия «страшнее коронавируса»: врач дал устрашающий прогноз

Специалист считает, что коронавирус "пришел как тренировочный процесс".



Он отметил, что коронавирус «пришел как тренировочный процесс», однако скоро придет что-то страшнее.



Врач уверен в этом «на 100%». Мясников считает, что новая инфекция может появиться двумя путями.



«Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку», — заявил он.



Он отметил — смертельная пандемия в двух мутациях от человечества.



Чтобы предотвратить худший сценарий, ученые должны разработать новую универсальную вакцину от гриппа, считает Мясников.