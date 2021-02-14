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Казахстанцы забыли об этом празднике: сжигавший валентинки депутат о Дне влюбленных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Казахстанцы забыли об этом празднике: сжигавший валентинки депутат о Дне влюбленных
Фото © Sputnik / Максим Богодвид
По мнению мажилисмена Елнура Бейсенбаева, современные казахстанцы не придают значения этому празднику

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. В Казахстане этот неофициальный праздник вызывает массу противоречий. Один из тех, кто активно выступает против февральского праздника любви - депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев, который в 2011 году проводил акции по массовому сжиганию валентинок.

Зачем сжигали валентинки

Десять лет назад республиканское движение "Болашак" во главе с Ельнуром Бейсенбаевым провело акцию против Дня святого Валентина. Активисты заявляли, что празднование Дня святого Валентина разрушает сознание школьников и толкает их на ранние интимные отношения. В качестве протеста празднику болашаковцы сожгли валентинки.

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Спустя десять лет Ельнур Бейсенбаев отмечает, что мнение об этом празднике не изменил и по-прежнему считает, что казахстанцы должны стараться углубленно изучать свою историю и выносить на пьедестал своих героев, таких как Енлик - Кебек, Козы Корпеш - Баян Сулу, Толеген - Кыз Жибек, Калкаман - Мамыр.

"Такого праздника в Казахстане нет, для меня его не существовало и до сих пор нет. В 2010 и 2011 году к этому мероприятию отношение было иное, его активно праздновали в школах. Сейчас актуальность праздника снята, школьники не празднуют и даже и не знают о существовании праздника. Сейчас наша молодежь стала более предприимчивой, они обучаются тому, как стать бизнесменами, хорошими ораторами. Сейчас наша молодежь ближе к саморазвитию, они думают по-другому", – поделился в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан депутат мажилиса.

О праздновании 15 апреля

В Казахстане 15 апреля отмечается Национальный день влюбленных. Этот праздник появился в 2011 году в противовес Дню святого Валентина

"15 апреля - это день чистых чувств и уважения. Десять лет назад мы напомнили, что у нас есть свои исторические даты, о которых можно рассказывать. Молодежь должна знать свою историю. И я рад тому, что день Валентина исчез из нашего общества. Сейчас его гораздо реже отмечают. Это воскресенье рекомендую казахстанцам провести в семейном кругу", – отметил мажилисмен.

Отметим, что казахстанский День влюбленных посвящен героям поэмы казахского эпоса XIII–XIV веков – Козы-Корпешу и Баян-Сулу. Невероятную историю любви юноши и девушки, которым не суждено было быть вместе, из уст в уста передавали предки. Примечательно, что в казахской литературе поэма о двух влюбленных считается одной из самых древних и широко распространенных.

Ельнур Бейсенбаев уверен, что исторические эпосы о любви учат подрастающее поколение уважению друг к другу.


Источник: sputnik.kz
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