Путин: Навальным «воспользовались», потому что «стало хуже жить»

Телеканал «Россия 24» в полночь 14 февраля показал несколько фрагментов выступлений президента России Владимира Путина на состоявшейся на днях встрече с главными редакторами российских СМИ.



Ранее сообщалось, что эта встреча была закрытой, в формате «off the record». Однако ряд СМИ и участников встречи опубликовали достаточно подробные отчёты о том, что на ней обсуждалось – что вызвало недовольство Кремля. Полная запись встречи не опубликована, речь идёт о публикации ответов Путина на несколько вопросов.



Один из них касался недавних акций протеста в России и фигуры Алексея Навального. Как следует из ранее опубликованных сообщений, его задал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В своём ответе Путин вновь не называет Навального по имени, выражаясь о нём как о «фигуранте». По мнению Путина, ставку на Навального сделали некие зарубежные противники России.



«Испокон веков это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны», – сказал Путин, не называя имён тех, с кем он сравнивает Навального.



Президент признал, что для недовольства есть объективные причины.



«Во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов».



По словам Путина, этой ситуацией и «воспользовались» некие противники России. Он отметил, что «политика сдерживания России» началась уже давно, и его давно в западной прессе рисуют «с клыками».



При этом не был опубликован фрагмент беседы, который ранее пересказал Венедиктов – об отравлении Навального. По словам главного редактора «Эха Москвы», Путин вновь утверждал, что российские врачи не нашли отравляющее вещество в организме Навального, и критиковал страны Запада за то, что они не дают России доступ к результатам анализов.



Среди других фрагментов, опубликованных «Россией 24» – ответ Путина на вопрос о Донбассе. Как сообщалось, глава RT Маргарита Симоньян спросила у президента, намерен ли он присоединить к России территории Украины, подконтрольные называемым «ДНР» и «ЛНР». Путин сказал, что нужно подумать о последствиях каждого шага, и добавил: «Донбасс мы не бросим».