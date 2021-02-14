Илон Маск планирует выпустить летающую Tesla в 2022 году

Миллиардер Илон Маск в очередной раз принял участие в подкасте Джо Рогана, в рамках которого поделился своими планами на новую модель Tesla Roadster, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.
Я хочу, чтобы она летала. Я пытаюсь выяснить, как это можно сделать, чтобы, понимаешь, никого не убило, — заявил миллиардер Джо Рогану. По его словам, высота, на которой Roadster будет парить, составит около метра, но нужно сделать так, чтобы при возможном падении ни водитель, ни пассажиры не пострадали.
Особую функцию встроят в модель Roadster 2. Машина сможет преодолевать в воздухе небольшое расстояние. Запаса энергии автомобилю хватит на 965 км пути – включая и поездку по трассе и полет.
Летающий электромобиль поступит в продажу в 2022 году.
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