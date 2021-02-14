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Вакцина не вживила мне в мозг моего отца: дочь Билла Гейтса сделала прививку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:38
Вакцина не вживила мне в мозг моего отца: дочь Билла Гейтса сделала прививку
Фото: @jenniferkgates
Дочь миллиардера Билла Гейтса 24-летняя Дженнифер сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Фонтанка.

Об этом она написала 14 февраля в своем Instagram.

Увы, вакцина не вживила мне в мозг моего гениального отца. Ах, если б только у mRNA была такая сила, — пошутила Дженнифер Гейтс.
Она намекает на необоснованную теорию заговора, согласно которой Билл Гейтс замышляет "чипирование" людей.

Ранее миллиардер признался, что сталкивался с подобными инсинуациями и до COVID-19, и посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией. Самому Биллу Гейтсу прививку сделали еще 22 января.

Дженнифер Гейтс — дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, который считается одним из богатейших людей мира и обладает состоянием, оцениваемым в 124,3 миллиарда долларов. Она получает медицинское образование в Стэнфордском университете.


Источник: zakon.kz
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