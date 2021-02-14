Весна близко: первые подснежники зацвели в Казахстане

В южной столице подснежники обычно начинают распускаться с конца февраля и в марте
В южной столице подснежники обычно начинают распускаться с конца февраля и в марте
В Алматинской области на плато Ушконыр зацвели первые в этом году подснежники. Фото весенних цветов в Instagram выложил фотограф Дмитрий Доценко.
"А вот и первые подснежники! 13 февраля. Если бы меня попросили показать символ Казахстана – я бы показал наш подснежник, шафран алатауский. У нас его называют байшешек, шешек, наурызшешек или наурызгуль. (...) Подснежники появились на Ушконыре. Они еще совсем маленькие, выросли только на хорошо прогретых южных склонах", - написал он.
По его словам, в городе и низинах в эти дни низкая облачность, она не дает солнцу прогреть землю. Но поднимаясь выше, несмотря на более низкие температуры в горах, солнце уже достаточно прогревает склоны, принося тепло этим маленьким подснежникам. А это значит весна с каждым днем все ближе, добавил фотограф.
Подснежники, первые цветы весны, или, как их назвали греки, галантусы ("молочные цветы"), занесены в Красную книгу Казахстана. Подснежник издавна является символом весны, чистоты, молодости и свежести, а также говорит о том, что нужно радоваться как настоящему, так и будущему, и гнать из своего сердца воспоминания о неудачах.
Нежные первоцветы расцветают в разных регионах Казахстана с первым теплом. На юге страны подснежники цветут уже вовсю, а в северных областях их сезон придет в апреле-мае. В южной столице подснежники обычно начинают распускаться с конца февраля и в марте.
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