Машина с четырьмя рыбаками провалилась под лёд в ВКО

На Бухтарминском водохранилище едва не произошла трагедия. Лед треснул и машина с людьми начала уходить под воду, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылокй на пресс-службу ДЧС ВКО.Как отметили в ДЧС, в выходные дни спасатели региона усиливают профилактическую работу на водоемах, проводят инструктажи безопасности с рыбаками о необходимости соблюдения правил безопасности на льду.С начала зимнего периода охвачено более 11 тыс рыболовов.Однако есть и такие граждане, которые пренебрегают рекомендациями спасателей, а затем попадают в экстренные ситуации, выезжая на опасный лед.«14 февраля в Кокпектинском районе, на берегу Бухтарминского водохранилища, на участке Табанды кара, автомобиль частично провалился под лед.Четыре рыбака успели выбраться из автомобиля, никто не пострадал», — сообщил на своей странице в Instagram департамент по ЧС.Этот случай закончился благополучно, но ДЧС ВКО напоминает любителям зимнего лова о том, что выезжать на лед, не зная его толщины, не рекомендуется.«Структура льда везде разная: он тонкий и не однородный рядом с камышами, в местах, где бьют ключи, родники, сильное подводное течениеИменно таким местом и является участок Табанды кара Кокпектинского района», — рассказали в ведомстве.Здесь, как отмечают сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям, неоднократно проваливаются автомобили.ДЧС ВКО напоминает, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию необходимо соблюдать следующие правила:не выезжайте на лед на автомобиле, если необходимо переехать на другой берег воспользуйтесь санкционированной ледовой переправой;нельзя выезжать на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).если вы выходите на лед нельзя проверять прочность льда ударом ноги.будьте особенно осторожными в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой.чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник.При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номеру «112».