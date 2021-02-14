Машина с четырьмя рыбаками провалилась под лёд в ВКО

На Бухтарминском водохранилище едва не произошла трагедия. Лед треснул и машина с людьми начала уходить под воду, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылокй на пресс-службу ДЧС ВКО.
Как отметили в ДЧС, в выходные дни спасатели региона усиливают профилактическую работу на водоемах, проводят инструктажи безопасности с рыбаками о необходимости соблюдения правил безопасности на льду.
С начала зимнего периода охвачено более 11 тыс рыболовов.
Однако есть и такие граждане, которые пренебрегают рекомендациями спасателей, а затем попадают в экстренные ситуации, выезжая на опасный лед.
«14 февраля в Кокпектинском районе, на берегу Бухтарминского водохранилища, на участке Табанды кара, автомобиль частично провалился под лед.
Четыре рыбака успели выбраться из автомобиля, никто не пострадал», — сообщил на своей странице в Instagram департамент по ЧС.
Этот случай закончился благополучно, но ДЧС ВКО напоминает любителям зимнего лова о том, что выезжать на лед, не зная его толщины, не рекомендуется.
«Структура льда везде разная: он тонкий и не однородный рядом с камышами, в местах, где бьют ключи, родники, сильное подводное течение
Именно таким местом и является участок Табанды кара Кокпектинского района», — рассказали в ведомстве.
Здесь, как отмечают сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям, неоднократно проваливаются автомобили.
ДЧС ВКО напоминает, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию необходимо соблюдать следующие правила:
не выезжайте на лед на автомобиле, если необходимо переехать на другой берег воспользуйтесь санкционированной ледовой переправой;
нельзя выезжать на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
если вы выходите на лед нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
будьте особенно осторожными в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой.
чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник.
При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номеру «112».
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