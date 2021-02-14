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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчине сделали кесарево, приняв его за беременную женщину в США

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 21:39
Мужчине сделали кесарево, приняв его за беременную женщину в США
Фото: pixabay
Американец по имени Лесли Морган Уайт перенес вспомогательную родовую операцию из-за невнимательности медицинского персонала, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

По предварительным данным, 34-летний мужчина оказался в больнице из-за проблем с сердцем, где ему дали наркоз и подготовили к врачебному вмешательству. Но хирурги из-за "конструкции" тела местного жителя приняли его за беременную женщину, которая ждет тройню.

Очнувшись, американец оказался крайне возмущен произошедшим событием. Он задался вопросом о том, почему специалисты не обратили внимания на его гениталии.

После выписки пострадавший пациент направил иск в суд. Он потребовал 1,2 млн долларов в качестве физической и моральной компенсации.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 21:48
Задорнов был прав! )))))
Светлая ему память.
 
 

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