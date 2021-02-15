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Казахстан добился отмены решения по делу Стати в кассационном суде Люксембурга

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 08:47
Казахстан добился отмены решения по делу Стати в кассационном суде Люксембурга
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
Казахстан добился отмены решения о признании арбитражного решения по делу Стати в кассационном суде Люксембурга. Об этом сообщает Министерство юстиции республики, передает Tengrinews.kz.

Кассационный суд Люксембурга отменил решение о признании арбитражного решения против Казахстана в размере 500 миллионов долларов, вернув дело в апелляционный суд, который будет сформирован в новом составе.

Как рассказали в Минюсте, в августе 2017 года Анатол Стати, Габриэль Стати, Ascom Group S. A. и Terra Raf Trans Trading Ltd получили в одностороннем порядке судебный приказ, в соответствии с которым арбитражное решение по договору к энергетической хартии, вынесенное в отношении Казахстана в 2013 году, было признано подлежащим исполнению в Великом Герцогстве Люксембург. Это решение было подтверждено решением апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года.

В марте 2020 года Казахстан подал кассационную жалобу, утверждая в том числе, что апелляционный суд Люксембурга неправильно рассмотрел наиболее важные доказательства мошенничества Стати, а именно письма бывших аудиторов Стати, компании КПМГ, о признании недействительными аудиторских отчетов по финансовым отчетностям трех компаний бизнесмена за три года подряд. В этих письмах от 21 августа 2019 года КПМГ отметила, что доказательства мошенничества Стати, представленные Казахстаном, являются "существенными для точности аудиторских заключений и финансовой отчетности", выпущенных ее аудиторами.

11 февраля кассационный суд Люксембурга удовлетворил заявление Казахстана и полностью отменил решение апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года. Суд пришел к выводу, что апелляционный суд нарушил надлежащую процессуальную процедуру, полагаясь на вещественные доказательства, а именно на письма КПМГ, и на закрытие процессуальной стадии, но не допустив прений сторон по тем же важным доказательствам путем обмена письменными аргументами. Кассационный суд постановил, что решение апелляционного суда нарушает надлежащую правовую процедуру и поэтому должно быть признано недействительным. Теперь это дело будет вновь рассмотрено другим составом апелляционного суда Люксембурга. В Минюсте отметили, что решения нижестоящих судов нечасто отменяются кассационным судом.

Как сообщалось ранее, другим знаковым решением от 8 января Люксембургский окружной суд признал серьезность уголовного иска, поданного Казахстаном против Стати в правоохранительные органы Люксембурга, и приостановил гражданский процесс по поводу ареста активов Казахстана в Люксембурге, начатый Стати по арбитражному решению до завершения уголовного процесса. Рассмотрев доказательства мошенничества Стати и различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, окружной суд пришел к выводу, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и предполагаемыми гражданскими исками Стати по арбитражному решению против Казахстана. Теперь, после недавнего решения кассационного суда по этому делу, предполагаемое требование Стати в соответствии с арбитражным решением в Люксембурге вообще не имеет под собой никаких оснований, подчеркнули в Минюсте.

Позиция Казахстана заключается в том, что причина, по которой письма КПМГ не были предметом добросовестных прений сторон в Люксембурге, заключается в сокрытии таких доказательств Стати.

"На самом деле стало очевидным, что были скрыты не только эти важнейшие доказательства, но и обнаруженная переписка от 2016 года между КПМГ и Стати. В этой переписке аудиторы прямо поставили под сомнение точность и законность финансовой информации в бухгалтерской документации Стати, касающейся их инвестиций в Казахстан. Теперь все это будет представлено в апелляционный суд Люксембурга", - говорится в сообщении Минюста.

Позиция Казахстана и противоправные действия Стати, в частности в качестве стороны в арбитраже и судебных разбирательствах, были подтверждены независимыми юридическими заключениями двух ведущих международных арбитражных экспертов, профессора Джорджа Берманна и профессора Кэтрин Роджерс, которые Казахстан также планирует представить в судах Люксембурга.

Профессор Джордж Берманн представил независимое заключение, проанализировав все фактические обстоятельства и определив правовые последствия поведения сторон в споре, профессор Берманн пришел к ряду выводов, в том числе он сказал, что Стати управляли своим мошенническим механизмом через "фиктивную корпоративную структуру" и "лжепредприятия", с помощью которых они могли "получить незаконное обогащение за счет других". Эксперт также определил, что "неправомерные действия Стати таким образом полностью поставили под сомнение законность арбитражного процесса и вытекающего из него решения, как в отношении ответственности, так и в отношении ущерба", тем самым сделав арбитражное решение "продуктом мошенничества, (который) не заслуживает признания или приведения в исполнение в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией".

По мнению профессора Берманна, "мошенничество Стати не закончилось ни деятельностью в Казахстане, ни арбитражным процессом, ни периодом после вынесения арбитражного решения. Оно продолжается и сегодня путем постоянных искажений в судебных делах, рассматриваемых в различных судах".

Профессор Кэтрин Роджерс также проанализировала факты, обратив свое внимание главным образом на последствия того, что КПМГ в августе 2019 года предприняла экстраординарный шаг, отозвав все свои аудиторские отчеты по финансовым отчетностям, на которые ссылались Стати. Профессор Роджерс пришла к выводу, что "на принятие решений арбитражным трибуналом повлияло бы утверждение своими собственными независимыми профессиональными аудиторами Стати о том, что их финансовые отчетности были совершенно ненадежными и были получены в результате существенных искажений или упущений". Эксперт также считает, что "эти новые доказательства вызвали бы независимые опасения относительно того, что Стати занимались скрытым мошенничеством и коррупцией, что должно было бы полностью исключить их возможность подачи исков в инвестиционный арбитраж".

"Мы приветствуем решение кассационного суда Люксембурга и с нетерпением ожидаем защиты нашего дела о мошенничестве против Стати в апелляционном суде Люксембурга. Мы с оптимизмом смотрим на наши шансы, так как мошеннические схемы Стати уже подтверждены крупными юридическими и финансовыми независимыми экспертами, в то время как мы не видели никаких встречных доказательств в этом отношении со стороны Стати", - говорит министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 08:56
Весы правосудия ещё качаются

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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