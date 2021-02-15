Авто с армянскими номерами с 1 марта – вне закона?

Заканчивается срок регистрации машин, ввезенных из других стран



Продолжительная эпопея с машинами, ввезенными из Армении, России, Кыргызстана и Беларуси, должна закончиться 1 марта 2021 года – до этой даты им нужно встать на казахстанский учет.



Но, похоже, на этом в этой истории рано ставить точку. Автовладельцы просят во второй раз продлить срок регистрации, чтобы успеть переоборудовать машины – проще говоря, перебросить руль справа налево. Именно с узаконением данного вмешательства и возникают сложности. Эксперты же и вовсе советуют таким водителям забыть про процесс перекидывания руля. Почему – читайте в материале Azattyq Rýhy.



Горячие баталии вокруг машин с иностранными номерами закончились в пользу автовладельцев. Им разрешили спокойно ездить по казахстанским дорогам без уплаты многомиллионных сборов. Для узаконения транспорта следует оплатить всего лишь регистрационные сборы – около 12 тысяч тенге. Чтобы привести документы в порядок, автолюбителям дали время – с июня до сентября прошлого года. Но из-за пандемии многие не успели пройти регистрацию вовремя, потому им пошли навстречу и продлили срок до 1 марта 2021 года.



Однако и этого времени оказалось недостаточно. Люди вновь просят продлить срок, потому как не успевают перебросить руль справа налево. У нас, напомню, с 2009 года запретили регистрировать праворульные машины, а многие казахстанцы как раз ввезли их в страну из Армении.



«В Казахстане такой перекидкой занимаются лишь единичные СТО. Осваивать это направление начали недавно в связи с возникшим спросом. Средняя стоимость такой переделки обходится от одного до двух миллионов тенге. Естественно, что у многих таких денег нет, а если и есть, то в очередь за полгода вперед!! Кроме перекидки руля необходимо получить сертификат безопасности. К слову, там тоже все не, слава богу.. Вроде как недавно определились с конторой, которая будет этим заниматься.



Вывезти авто из страны и продать – не вариант, границы весь год были закрыты. Разобрать машину по запчастям в такое тяжелое время, звучит как безумие. В общем мое предложение продлить право регистрации авто с иностранными номерами еще как минимум на год, а лучше до преодоления пандемии. Сейчас не время резких движений и строгих запретов. Главное, это социально – экономическое самочувствие граждан», – пишет в Facebook Гульдарай Кемелова (орфография и пунктуация автора сохранены)



Председатель независимого автомобильного Союза Эдуард Эдоков предостерегает от подобной затеи. По его словам, теоретически это можно сделать, но практически придется разбирать всю машину, менять рычаги рулевого управления, тормозной системы, электрику. А это очень сложный процесс, для которого нужны качественные условия, профессионалы, время и деньги.



«Процесс перекидывания руля в условиях доморощенных автомастерских – это опасный процесс. Об этом мы говорили еще в далеком 2007 году, когда началась война с праворульными машинами в Казахстане. На тот момент в стране было зарегистрировано около 300 тысяч праворульных авто. Тогда мы обращались ко многим автопроизводителям и практически 100% все они сказали, что этого делать нельзя.



Мы спрашивали у профессионалов, спортсменов-автогонщиков, которые в ряде случаев делали подобные операции, они говорили, что стоимость такой правильной переброски доходит до 10 тысяч долларов и занимает чуть ли не месяц. Конечно, предлагали на рынке сделать и за 1000-2000 долларов. Но в этих случаях все делалось, скажем, на коленке, путем «тут отрезали, здесь на изоленте замотали, там прикрутили, чуть подварили», – говорит Эдуард Эдоков.



Даже если переделывать авто будут настоящие асы, нельзя исключать человеческий фактор. Ведь на заводе процесс сборки машины полностью автоматизирован, все отверстия, крепления выверены с точностью до миллиметра. А после «ручного» вмешательства работа механизмов может стать непредсказуемой.



«Надо понимать, что в этом процессе идет вмешательство в систему рулевого управления, тормозного управления и электрики. Это очень важные системы. В три мощные, главные системы авто вмешиваются на коленке в непонятно каком СТО. Причем все это делается без какого-либо надзора, контроля. Как это все будет работать дальше, никого особо не волнует. И вот как такие монстры с переброшенными рулями могут повести себя в дальнейшем на дороге – непонятно. Никто не давал гарантий ни тогда, ни сейчас. Поэтому перебрасывание руля – это опасный процесс и таких монстров на дорогу выпускать нельзя», – уверен глава независимого автомобильного Союза.



По мнению специалистов, у переделанных машин может замкнуть электропроводка, может заклинить руль, могут появиться проблемы при торможении, может отказать антиблокировочная система, предотвращающая заносы и практически всегда появляются сбои в работе кондиционера и печки. Именно по этим причинам эксперты советуют не заниматься перебрасыванием руля, а искать другой выход.



«Владельцам этих авто уже как только не шли на встречу. И время одно дали, и время другое дали. Я изначально не поддерживал этих автовладельцем, которые вышибали слезу, пользуясь коронавирусом и пандемией. На самом деле те люди, которые покупали эти авто, прекрасно знали, что нарушают закон. Они использовали какую-то лазейку, которую, в конце концов, прикрыли. В итоге все заверещали о том, как с них, бедных, несчастных пытаются «выжать» деньги. Но правила для всех одни. Мы все от них страдаем, но мы ничего не покупаем за рубежом, а приобретаем здесь самобеглые коляски. Они все это прекрасно знали и сейчас упирают на то, что они бедные, несчастные, на последние деньги купили. А как посмотришь, то Lexus, то Mercedes, то Prado явно не на последние деньги купленные. Поэтому какого-то сожаления и сочувствия у меня к ним нет. Сейчас я бы уже не шел навстречу к ним», – подытожил Эдуард Эдоков.



Так, похоже, думают и представители власти. По крайней мере ни о каких дальнейших поблажках на официальном уровне никто не заявлял, а это значит, что не прошедшие регистрацию праворульные авто из Армении с 1 марта действительно окажутся вне закона.