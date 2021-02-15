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С космодрома Байконур выполнен первый в 2021 году пуск ракеты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:32
С космодрома Байконур выполнен первый в 2021 году пуск ракеты
Фото из открытых источников
С Байконура в 10.45.07 по времени Нур-Султана с площадки №31 запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-16», передает КазТАГ.

Это был первый в 2021 году космический запуск с космодрома Байконур. Стыковка корабля «Прогресс МС-16» с МКС намечена на 17 февраля в 12.19 (+-) 3 мин. по времени Нур-Султана.

Запуск ГТК «Прогресс МС-16» осуществлен в рамках обеспечения программы Международной космической станции. Российский грузовик доставит на международную станцию 2,5 тонны грузов, в том числе: 600 кг топлива для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, 420 литров питьевой воды системы «Родник, а также оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.

Напомним, в настоящее время на МКС работает международный экипаж 64 экспедиции в составе: командир МКС Сергей Рыжиков (Россия), бортинженеры Сергей Кудь-Сверчков( Россия), Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (все – США), Соичи Ногучи (Япония).


Источник: kaztag.kz
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