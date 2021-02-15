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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы запустили петицию о запрете усыновления детей иностранцами

Просмотров:432 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Казахстанцы запустили петицию о запрете усыновления детей иностранцами
Фото: pexels.com
13 февраля в Сети запустили петицию, запрещающую вывоз казахстанских детей за пределы страны с целью усыновления, передает ИА «NewTimes.kz».

Информация об этом появилась на странице _evolution_3 в Instagram. На данный момент петицию подписало около 600 человек.

«В своем послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050. Новый политический курс состоявшегося государства», президент республики Казахстан Назарбаев сказал следующее: «Любой ребенок, который родился на нашей земле – казахстанец. И государство должно заботиться о нем». На сегодняшний день, сложилась весьма тревожная обстановка в мире, и в сфере международного усыновления/удочерения в том числе. По имеющимся данным, за период с 1999 по 2020 годы было вывезено около 9000 детей, из этого числа примерно 6000 детей в США. При населении Казахстана (около 18 млн человек), 9000 человек – это население крупного поселка или небольшого города. Эти дети должны были строить будущее нашего государства. Теперь они – граждане другой страны», – написала автор петиции Дина Садердинова.

В комментариях публикации в Instagram практически каждый второй пользователь уведомил, что подписал петицию.

Несколько юзеров выразили свое несогласие о том, что «детям там будет лучше, чем у нас», и что к вопросу «нужно подходить индивидуально». Он пояснил, что существует много фактов, когда дети приобретали в западных странах семьи, которые обеспечили их развитием и воспитанием.

После чего под этим комментарием начались бурные обсуждения.

«Дети это святое, тем более это наши дети, а там большие деньги и спрос на детские органы», «После пересечения границы никто не отслеживает его судьбу», «Из-за нашей бюрократии многие семьи устают собирать документы, а государству легче отправить их за рубеж», «Хватит торговать детьми», – пишут они.

Ранее корреспондент NT подготовил материал на тему усыновления в Казахстане и причин отказа от воспитанников детдомов.

Кроме того, министерство образования и науки РК в ответе на официальный запрос, где подробно объяснило процесс усыновления казахстанских детей иностранными гражданами.

Почему у иностранцев проявляется особый интерес к казахстанским детям?

«На наш взгляд, причиной проявления интереса иностранцев к казахстанским детям может быть желание стать родителем ввиду отсутствия собственных детей. Кроме того полагаем, что усыновителями движет желание совершить доброе дело – подарить ребенку семью», – говорится в официальном сообщении.

Относительно отслеживания судеб детей, усыновленных зарубежными гражданами.

«В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей по месту жительства усыновленного ребенка осуществляется контроль за условиями его жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья через загранучреждения Казахстана», – уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что данные формы контроля разнообразны:

Постусыновительные отчеты;
Официальные письменные запросы в специальные уполномоченные органы зарубежных государств;
Встречи с иностранными усыновителями и усыновленными детьми, как по месту жительства, так и дипломатических миссиях РК.
Стоит отметить, что с момента принятия кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» в 2011 году фактов возвращения усыновленных казахстанских детей иностранными гражданами не было.

К слову, в 2020 году 11 казахстанских детей обрели семьи за рубежом.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • leo529
 tata (Посетители) Сегодня, 17:03
Оставьте детей в покое! Дайте им шанс прожить лучшую жизнь, чем ту, которая уготована им тут.

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
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  • Erlan84
  • tata
 G32 (Посетители) Сегодня, 16:50
Запустившие петицию ненавидят и детей и свою страну.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Космос
  • tata
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 16:19
И что плохого что их усыновили/удочерили и увезли в США?
Думают что эти дети будут лучше здесь жить после того как стукнет 18 лет?
Если мне память не изменяет,пару лет назад была статья в газете Лада и Тумба как уже взрослые детдомовцы не могли добиться жилья от Государства и работы!
Для них в 100 раз лучше будет в США чем здесь в Казахстане,где нищета и бедность,и добиться жилья или жить на минимальное пособие просто ужасно и не возможно!
Там и образование лучше нашего и добиться можно многого в том числе в политику в Конгресс податься,у нас что бы депутатом стать нужны бабки и связи!
PS:Вспомните собаку Лаки которую забрали от сюда в США буквально в прошлом году она очень была рада! podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Космос
  • Сергей Владимиров
  • elek
  • tata
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:46
А почему бы и нет? У нас что детдомовцам хорошо живётся? Квартиры им без проблем дают? Если есть люди ,желающие усыновить,из развитых стран , то это хорошо!
 
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  • Космос
  • tolk
  • Aktauskii
  • Сергей Владимиров
  • elek
  • tata
 Expert (Посетители) Сегодня, 15:28
скольких детей усыновили чудики, подписавшие петицию？
 
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  • tolk
  • Aktauskii
  • kz1990
  • Сергей Владимиров
  • tata
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:16
не вижу ничего плохого, если кому-то из сирот повезет и он обретет семью, а если еще в стране, которая благополучнее, чем в которой он родился, так за него только радоваться нужно! Как вижу из этих петиций, радоваться за других мы не умеем. Не умеем ничего, кроме диких запретов.
Другое дело, если к этой процедуре "пригрели руки", как это обычно у нас, то ДА, здесь нужно исключить факты торговли детьми, но только не запретом для детей жить нормальной жизнью в нормальной семье в нормальной стране.
 
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  • Expert
  • tolk
  • Aktauskii
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:34
на своем желании хайпануться некоторые инстасамки лезут куда их не просят со своими куролесями в голове.
 
 

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