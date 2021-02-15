Казахстанцы запустили петицию о запрете усыновления детей иностранцами

13 февраля в Сети запустили петицию, запрещающую вывоз казахстанских детей за пределы страны с целью усыновления, передает ИА «NewTimes.kz».
Информация об этом появилась на странице _evolution_3 в Instagram. На данный момент петицию подписало около 600 человек.
«В своем послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050. Новый политический курс состоявшегося государства», президент республики Казахстан Назарбаев сказал следующее: «Любой ребенок, который родился на нашей земле – казахстанец. И государство должно заботиться о нем». На сегодняшний день, сложилась весьма тревожная обстановка в мире, и в сфере международного усыновления/удочерения в том числе. По имеющимся данным, за период с 1999 по 2020 годы было вывезено около 9000 детей, из этого числа примерно 6000 детей в США. При населении Казахстана (около 18 млн человек), 9000 человек – это население крупного поселка или небольшого города. Эти дети должны были строить будущее нашего государства. Теперь они – граждане другой страны», – написала автор петиции Дина Садердинова.
В комментариях публикации в Instagram практически каждый второй пользователь уведомил, что подписал петицию.
Несколько юзеров выразили свое несогласие о том, что «детям там будет лучше, чем у нас», и что к вопросу «нужно подходить индивидуально». Он пояснил, что существует много фактов, когда дети приобретали в западных странах семьи, которые обеспечили их развитием и воспитанием.
После чего под этим комментарием начались бурные обсуждения.
«Дети это святое, тем более это наши дети, а там большие деньги и спрос на детские органы», «После пересечения границы никто не отслеживает его судьбу», «Из-за нашей бюрократии многие семьи устают собирать документы, а государству легче отправить их за рубеж», «Хватит торговать детьми», – пишут они.
Ранее корреспондент NT подготовил материал на тему усыновления в Казахстане и причин отказа от воспитанников детдомов.
Кроме того, министерство образования и науки РК в ответе на официальный запрос, где подробно объяснило процесс усыновления казахстанских детей иностранными гражданами.
Почему у иностранцев проявляется особый интерес к казахстанским детям?
«На наш взгляд, причиной проявления интереса иностранцев к казахстанским детям может быть желание стать родителем ввиду отсутствия собственных детей. Кроме того полагаем, что усыновителями движет желание совершить доброе дело – подарить ребенку семью», – говорится в официальном сообщении.
Относительно отслеживания судеб детей, усыновленных зарубежными гражданами.
«В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей по месту жительства усыновленного ребенка осуществляется контроль за условиями его жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья через загранучреждения Казахстана», – уточнили в ведомстве.
Также стало известно, что данные формы контроля разнообразны:
Постусыновительные отчеты; Официальные письменные запросы в специальные уполномоченные органы зарубежных государств; Встречи с иностранными усыновителями и усыновленными детьми, как по месту жительства, так и дипломатических миссиях РК. Стоит отметить, что с момента принятия кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» в 2011 году фактов возвращения усыновленных казахстанских детей иностранными гражданами не было.
К слову, в 2020 году 11 казахстанских детей обрели семьи за рубежом.
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