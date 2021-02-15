Мужчина оставил собаке наследство в 5 миллионов долларов

В американском городе Нэшвилл в штате Теннесси скончался 84-летний бизнесмен, который завещал все свое имущество питомцу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Сообщается, что у успешного бизнесмена в области недвижимости Билла Дорриса не было жены и детей. Однако у него была собака - бордер-колли по кличке Лулу, вместе они прожили восемь лет. Поэтому бизнесмен завещал питомцу все свои накопления - 5 миллионов долларов (2 миллиарда тенге).



Согласно завещанию бизнесмена, деньги будут помещены в специальный фонд. Средства будут использоваться для компенсации расходов на содержание пса.



Отмечается, что в последние годы Доррис много времени проводил в разъездах. Пока его не было, за восьмилетней бордер-колли по кличке Лулу присматривала знакомая бизнесмена Марта Бертон. Доррис просил, чтобы она продолжила ухаживать за собакой и после его смерти.



"По правде говоря, я даже не знаю, что подумать. Он просто очень любил эту собаку. Я знаю, что у меня не получится потратить все 5 миллионов долларов на заботу о Лулу. Но хотелось бы попробовать", - призналась женщина.



Ранее сообщалось, что мэром города в США стал французский бульдог. По результатам голосования собака одержала победу, набрав 13 тысяч голосов.