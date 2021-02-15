Мужчина оставил собаке наследство в 5 миллионов долларов

В американском городе Нэшвилл в штате Теннесси скончался 84-летний бизнесмен, который завещал все свое имущество питомцу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что у успешного бизнесмена в области недвижимости Билла Дорриса не было жены и детей. Однако у него была собака - бордер-колли по кличке Лулу, вместе они прожили восемь лет. Поэтому бизнесмен завещал питомцу все свои накопления - 5 миллионов долларов (2 миллиарда тенге).
Согласно завещанию бизнесмена, деньги будут помещены в специальный фонд. Средства будут использоваться для компенсации расходов на содержание пса.
Отмечается, что в последние годы Доррис много времени проводил в разъездах. Пока его не было, за восьмилетней бордер-колли по кличке Лулу присматривала знакомая бизнесмена Марта Бертон. Доррис просил, чтобы она продолжила ухаживать за собакой и после его смерти.
"По правде говоря, я даже не знаю, что подумать. Он просто очень любил эту собаку. Я знаю, что у меня не получится потратить все 5 миллионов долларов на заботу о Лулу. Но хотелось бы попробовать", - призналась женщина.
Ранее сообщалось, что мэром города в США стал французский бульдог. По результатам голосования собака одержала победу, набрав 13 тысяч голосов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz