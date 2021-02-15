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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина оставил собаке наследство в 5 миллионов долларов

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 14:55
Мужчина оставил собаке наследство в 5 миллионов долларов
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В американском городе Нэшвилл в штате Теннесси скончался 84-летний бизнесмен, который завещал все свое имущество питомцу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что у успешного бизнесмена в области недвижимости Билла Дорриса не было жены и детей. Однако у него была собака - бордер-колли по кличке Лулу, вместе они прожили восемь лет. Поэтому бизнесмен завещал питомцу все свои накопления - 5 миллионов долларов (2 миллиарда тенге).

Согласно завещанию бизнесмена, деньги будут помещены в специальный фонд. Средства будут использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

Отмечается, что в последние годы Доррис много времени проводил в разъездах. Пока его не было, за восьмилетней бордер-колли по кличке Лулу присматривала знакомая бизнесмена Марта Бертон. Доррис просил, чтобы она продолжила ухаживать за собакой и после его смерти.

"По правде говоря, я даже не знаю, что подумать. Он просто очень любил эту собаку. Я знаю, что у меня не получится потратить все 5 миллионов долларов на заботу о Лулу. Но хотелось бы попробовать", - призналась женщина.

Ранее сообщалось, что мэром города в США стал французский бульдог. По результатам голосования собака одержала победу, набрав 13 тысяч голосов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 15:28
его деньги, его собака, его завещание, в чем проблема? Хороший был человек, заботливый и умный (с собой деньги не возмешь). Это вам не Бозжиру расковырять
 
 

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