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Учёные нашли под ледником Антарктиды странных существ

Просмотров:389 Опубликовано: Сегодня, 15:38
Учёные нашли под ледником Антарктиды странных существ
Фото: pexels.com
Под шельфовым ледником в Антарктиде британские ученые обнаружили необычных живых существ, похожих на губки, сообщает zakon.kz.

По изданию NEWS.ru, это произошло во время поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера.

Исследователи из Британской антарктической службы пробурили всего восемь скважин на площади размером с теннисный корт. Ученые опустили на тросе камеру и увидели, что на дне одной из них присутствуют необычные неподвижные животные, которые ранее были неизвестны науке, - говорится в сообщении.

Изначально исследователи полагали, что на дне моря под Антарктидой ничего нет.

Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которые заставляют идеи повернуться в другом направлении. Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в "замороженном" мире, — рассказал ведущий автор исследования доктор Хью Гриффитс.

Специалист отметил, что пока результаты исследования дают больше вопросов, чем ответов. К примеру, чем питаются такие животные, и как они вообще выживают.

Учёные нашли под ледником Антарктиды странных существ


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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FL (Посетители) Сегодня, 17:13
Самое главное не кушайте их
 
 

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