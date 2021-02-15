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Электронные документы от нотариусов стали равнозначны бумажным в Казахстане

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 19:00
Электронные документы от нотариусов стали равнозначны бумажным в Казахстане
Фото из открытых источников
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, делающий равнозначными электронные и бумажные версии нотариально заверенных документов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении Акорды.

Сенат принял соответствующие поправки по вопросам нотариата 28 января - депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам нотариата", предусматривающий цифровизацию нотариальной деятельности.
Как отмечается в заключении профильного комитета Сената, главной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области нотариата и обеспечение правовой системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Теперь люди смогут нотариально заверить сканированную версию своего документа и направлять этот файл по месту требования в электронном виде, при этом документ должны будут принимать так же, как и бумажный оригинал. Такая оцифровка деятельности нотариусов позволит людям получать услуги быстрее и комфортнее.


Источник: baigenews.kz
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