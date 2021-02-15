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Отдыхающие в сауне полицейские Семея оказались в центре скандала

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 20:05
Отдыхающие в сауне полицейские Семея оказались в центре скандала
Фото из открытых источников
По данному факту начата служебная проверка.

В социальных сетях распространяются фотографии, сделанные в одной из саун Семея. Эти снимки привлекли внимание тем, что на них якобы запечатлена группа сотрудников местной полиции, передает Arnapress.kz.

Фотографии появились на странице активиста группы "ОСА" Руслана Лазуты в Instagram. На кадрах – около 20 человек, они с голыми торсами сидят за накрытым столом. Видно, что компания что-то отмечает.

По словам Лазуты, снимки ему прислали подписчики и рассказали, что сделаны они были 29 января в одной из саун на Кордоне. Также сообщается, что повод, собравший полицейских в сауне, − это назначение нового начальника МПС ЦОП Семея.

"В центре накрытой "поляны" восседает местный "Антибиотик", только что назначенный на должность начальника МПС Центрального отдела полиции города Семей, майор полиции Сунгатов Ришат со своими подчиненными − участковыми инспекторами, а, точнее, со своей братвой. Вы посмотрите только на эти одухотворенные, полные интеллекта лица, это же именно они и им подобные шляются в составе мобильных групп и штрафуют несчастных коммерсантов и граждан за отсутствие намордников и за то, что собираетесь больше трех", − пишет в сопроводительном комментарии Руслан Лазута.

Отдыхающие в сауне полицейские Семея оказались в центре скандала


Инцидент с фотографиями прокомментировали в департаменте полиции ВКО, подтвердив, что на снимках – семейские полицейские.

"Действительно на фотографиях, распространяемых в социальных сетях, присутствуют сотрудники УП города Семей. По данному факту управлением собственной безопасности начата служебная проверка", − сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

По информации департамента, Ришат Сунгатов был назначен на должность в начале декабря 2020 года.


Источник: arnapress.kz
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Комментарии ( 1 )

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None None (Посетители) Сегодня, 21:15
Обмыл назначение :)
 
 

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