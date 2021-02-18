Казахстан увеличит число рейсов в ОАЭ и Турцию

Казахстанцы смогут вылететь в Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и других городов на самолетах авиакомпании SCAT, в также из Алматы в Анталью рейсами турецких авиаперевозчиков
Комитет гражданской авиации Казахстан сообщил о запуске восьми дополнительных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, и двух – в турецкую Анталью.
Авиарейсы в Эмираты будет выполнять казахстанская авиакомпания SCAT, а в Турцию –зарубежные авиаперевозчики, названия которых не называются. "В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года авиакомпании SCAT разрешено выполнение восьми рейсов в неделю в город Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда со 100% обеспечением пассажиров отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме этого, турецким авиаперевозчикам разрешено выполнение двух дополнительных рейсов между городами Алматы и Анталья.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
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