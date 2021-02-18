В Казахстане часто вносят изменения в законы - недовольство сенатора

Во время обсуждения поправок по нормотворчеству депутат Канатбек Сафинов рассказал, с какими проблемами сталкиваются разработчики, работая над законопроектами, передает корреспондент zakon.kz.
- Президент четко определил две важнейшие задачи, стоящие перед парламентом - принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества. Какой закон можно назвать качественным? Это такой закон, который эффективно удовлетворяет общественные потребности, правильно подготовлен, и оформлен, - сказал Сафинов на пленарном заседании Сената Парламента РК.
Он отметил, что анализ правоприменительной практики указывает на такие проблемы, как большое количество нестабильных законов, многочисленные изменения и дополнения, отсутствие четких правовых прогнозов. И как следствие - противоречия, юридические ошибки и судебные споры.
- Сенат за прошедший год рассмотрел и принял 110 законопроектов, но в течение пятой и шестой сессий возвращено 18 законопроектов. В целом, в Республике Казахстан было принято более 2,5 тыс. законов. Из них 301 самостоятельных законов. Остальные 90% это законы о внесении изменений и дополнений, а также ратифицированные международные договора. Действующих нормативно-правовых актов у нас более 51 тысячи! - перечислил депутат.
По его словам, около половины принимаемых законов - это законы о поправках и изменениях. Это, на его взгляд, является показателем нестабильности казахстанского законодательства.
- Нет закона, в которые не вносились изменения. Каких-либо эффективных барьеров, чтобы остановить этот вал законов и их последующие постоянные изменения - в законопроекте я не нашел! Хотя такие средства и способы в законодательной технике хорошо известны, - заметил сенатор.
Сафинов добавил, что большое количество законов и подзаконных актов - показатель того, как государство пытается регулировать все общественные отношения. Зачастую это приводит к созданию новых функций для госорганов и расширения их аппарата. А также создает ограничения и запреты как для госслужащих, так и для предпринимателей.
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